Юный гонщик из Гусь-Хрустального стал лучшим в Нижнем Новгороде

Юный картингист из Гусь-Хрустального Илья Берёзкин стал лучшим в первом этапе соревнований Кубка РАФ серии «Ротакс Макс». Гонки состоялись вчера, 12 июля, в Нижнем Новгороде. В захватывающей борьбе за несколько поворотов до финиша Илья Берёзкин смог вырвать победу, обогнав своего соперника — спортсмена из Коврова Дмитрия Данилушкина.

Тренеры оригинально поздравили своего воспитанника – искупали в бассейне.

Пожелаем юному гонщику новых побед! Второй этап соревнований пройдет на этой же трассе уже в ближайшие выходные. А пока тренеры Михаил Густешов и Никита Густешов оригинально поздравили своего воспитанника с победой, искупав его в бассейне.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области разрешено возобновить работу спортивным сооружениям (как открытого, так и закрытого типа), физкультурно-оздоровительным комплексам, бассейнам и фитнес-клубам.

Ольга Ефремова

Фото группы СТК «КВАРЦ» г. Гусь-Хрустальный