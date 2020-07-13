Юный гонщик из Гусь-Хрустального стал лучшим в Нижнем Новгороде

Юный картингист из Гусь-Хрустального Илья Берёзкин стал лучшим в первом этапе соревнований Кубка РАФ серии «Ротакс Макс». Гонки состоялись вчера, 12 июля, в Нижнем Новгороде. В захватывающей борьбе за несколько поворотов до финиша Илья Берёзкин смог вырвать победу, обогнав своего соперника — спортсмена из Коврова Дмитрия Данилушкина.
Тренеры оригинально поздравили своего воспитанника – искупали в бассейне.
Пожелаем юному гонщику новых побед! Второй этап соревнований пройдет на этой же трассе уже в ближайшие выходные. А пока тренеры Михаил Густешов и Никита Густешов оригинально поздравили своего воспитанника с победой, искупав его в бассейне.
Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области разрешено возобновить работу спортивным сооружениям (как открытого, так и закрытого типа), физкультурно-оздоровительным комплексам, бассейнам и фитнес-клубам.
Ольга Ефремова
Фото группы СТК «КВАРЦ» г. Гусь-Хрустальный
Обсуждение 3
Юный Данила Квят!
Молодчина!!!Новых достижений и побед
Молодец!!!!!