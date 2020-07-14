Юбилейный праздник Огурца отложили на целый год

Пандемия коронавируса оставила любителей самого важного в мире овоща без праздника. Именно так сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника называют огурец. Из-за угрозы распространения COVID-19 юбилейные торжества решено перенести на следующий год. Свое 20-летие зелёный весельчак отметит с опозданием. А этим летом все поздравления только онлайн.

— Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника приняло нелегкое решение о переносе ХX юбилейного дня Огурца в Суздале на июль 2021 года из-за ограничений по проведению массовых мероприятий, — сообщила пресс-служба музея.

18 июля ВСМЗ предложил всем любителям праздника Огурца присоединиться к флешмобу. Для этого надо выложить фотографии разных лет со дня Огурца с хештегами #деньогурца, #Суздаль, #мдз, #юбилейогурца. Лучшие снимки опубликуют на странице музея в социальных сетях.

В прошлом году праздник запомнился снимком Светланы Мельниковой на тракторе.

Она последовала призывному плакату и сфотографировалась на экспонате подмосковного Музея техники Вадима Задорожного. «Первенец» тракторного завода напомнил гостям праздника, по традиции прошедшего на территории Музея деревянного зодчества, о юбилее одного из символов Владимирской области. 75 лет назад с конвейера сошли первые «Универсалы». С собой Светлана Мельникова взяла на трактор надувной огурец, который потом и запустили в небо.

Всего за историю праздника запущенный в воздух корнишон находили 5 раз. Он стал символом праздника. В 2009 году день Огурца посетило рекордное количество туристов — 19 тысяч человек, что почти в два раза больше населения Суздаля. Свои делегации на праздник направляли 12 стран. В Суздале выступали популярные коллективы. 5 лет назад торжества удостоились Национальной премии в области событийного туризма.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Суздале пройдет фестиваль воздухоплавателей.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»