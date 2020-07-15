Я переболел коронавирусом. Что дальше?

Не так давно мы писали о том, как владимирский фельдшер вместе со своей семьей переболела коронавирусной инфекцией. Сегодня вместе с Екатериной Ивлевой, терапевтом клиники «Палитра», обсудим, что же делать дальше, после болезни. Какие существуют ограничения? Как позаботиться о себе и своем здоровье? Какие осложнения могут быть? Когда можно начать заниматься спортом и нужно ли продолжать носить маски? Когда ждать вторую волну коронавируса?

Тесты ошибаются

— Чтобы понять, болел ли человек COVID-19, всегда ли нужно делать тест на антитела?

— Чтобы уточнить, перенес ли человек коронавирусную инфекцию (COVID-19), можно сдать анализ на наличие антител класса иммуноглобулина G. Дело в том, что до 30% ПЦР-тестов (когда берут мазок из ротоглотки на коронавирус) — ложноотрицательные. Человек может болеть коронавирусом, а тесты этого не показывают.

О том, сколько держатся антитела IgG в крови, пока что точно никто сказать не может. Если болели в течение последнего месяца, то спустя месяц-полтора – оптимальное время, чтобы уточнить, была ли это коронавирусная инфекция или нет. Однако чувствительность тест-систем для выявления антител тоже не 100% (в среднем около 90%). Это значит, что около 10% людей попадут в группу ложноотрицательных.

Если есть описание КТ, в котором указана двусторонняя полисегментарная пневмония по типу «матового стекла» или вирусная пневмония, то в настоящее время это наиболее характерно для COVID-19. Несмотря на то, что КТ является высокочувствительным методом, но не специфичным, его результатов достаточно для постановки диагноза коронавирусная инфекция.

— Говорят, коронавирус страшен осложнениями? Как позаботиться о себе после болезни? На что нужно обратить внимание?

— Осложнения, которые случаются в момент болезни, уже о известны и достаточно изучены. Это различные тромбозы, острый респираторный дистресс-синдром (поражение легочной ткани), цитокиновый шторм (гиперреакция иммунной системы). Сейчас же идут большие исследования по отдаленным осложнениям после болезни.

Прежде всего, от коронавируса страдают легкие. Может развиться постпневмонический фиброз, когда легочная ткань замещается соединительной, идет рубцевание. В большинстве своем даже после большого очага поражения в легких при пневмонии этот фиброз не носит отрицательного прогностического значения, не развивается дыхательная недостаточность. В последующем на жизнедеятельность человека он никак не скажется. Но иногда бывают серьезные фиброзы, при которых сохраняется дыхательная недостаточность.

Повторное КТ не для всех

— Как понять, нужно ли делать контрольное КТ?

— Это оценивается индивидуально лечащим врачом. Если вы самостоятельно проходили КТ и у вас сохраняются жалобы на одышку при обычной физической нагрузке, или какую-то нагрузку стали хуже переносить, то сначала надо обратиться к врачу.

Компьютерная томография несет в себе серьезную лучевую нагрузку. И всем подряд, кто перенес пневмонию, ее делать не нужно. Врач оценит частоту дыхательных движений, содержание кислорода в крови, проведет осмотр, по данным которого решит о целесообразности повторного КТ.

— Какие еще могут быть осложнения?

— При коронавирусе часто страдают почки. Причин поражения почечной ткани, приводящих к развитию острой почечной недостаточности, много: идет и непосредственно вирусное поражение почечной ткани, а также это происходит из-за тромбозов в почечных сосудах. Такая ситуация требует тщательного контроля и наблюдения у врача.

Очень много осложнений идет на сердечно-сосудистую систему: миокардиты (воспаление сердечной мышцы на фоне вируса), острые коронарные синдромы вплоть до инфарктов на фоне тромбозов с последующим развитием сердечной недостаточности.

Если после того, как человек переболел и у него появилась одышка, аритмия (перебои в работе сердца), отеки на ногах, боли за грудиной, то обязательно нужно обследовать сердечно-сосудистую систему.

Существуют различные неврологические осложнения после вируса. Уже есть описания нескольких случаев энцефалита (воспаления мозга), а также синдрома Гийена-Барре (аутоиммунное поражение нервной системы), проявляющегося мышечной слабостью, вплоть до парезов и параличей. Поэтому любые новые жалобы после перенесенного заболевания, будь то головные боли, головокружения, нарушения зрения, мышечная слабость, требуют обязательного осмотра у невролога.

Боль за грудиной, в области сердца при физической нагрузке, слабость и онемение в руках или ногах, стойкие нарушения в пищеварительной системе (постоянная изжога, тошнота, боли в верхних отделах живота) – это также повод записаться на прием к врачу.

Общая слабость, снижение обоняния после коронавирусной инфекции могут держаться до двух месяцев, иногда дольше.

Если такие состояния не прогрессируют, не ухудшаются, а постепенно становятся легче, то, в принципе, это обычное явление. Если что-то смущает, обращайтесь к врачу!

Маски никто не отменял

— Нужно ли продолжать носить маски после перенесенной коронавирусной инфекции?

— У нас рекомендации остаются прежними. Если нет возможности соблюдать дистанцию, носите маску! Если человек переболел подтвержденным COVID-19, не факт, что не произойдет повторного заражения. Мы не знаем стойкости иммунитета. Сейчас никто из ученых и врачей не может сказать с уверенностью, что повторное заражение исключено. Поэтому ношение маски в общественных местах обязательно!

— Получается, что рекомендации остаются в силе для всех? Народ сейчас расслабился, о масках, перчатках стал забывать. Компаниями отдыхает на пляжах, на летних верандах в ресторанах, много отважных поехало отдыхать на море.

— Вирус никуда не исчез, заболевших по-прежнему много. По возможности избегайте массовых скоплений людей, в магазине пользуйтесь перчатками, масками, обрабатывайте руки, не трогайте лицо, соблюдайте дистанцию в полтора-два метра.

— Когда можно вернуться к физическим нагрузкам тем, кто переболел?

— После перенесенной вирусной инфекции, любой, будь то COVID-19 или грипп, воздерживаться от интенсивных физических нагрузок рекомендуется в течение 3-4 недель. Даже при легком течении болезни могут быть отсроченные осложнения, например, миокардиты. И если мы нагрузим организм, то может резко ухудшиться состояние сердечно-сосудистой системы.

А вот общая физическая активность, прогулки на свежем воздухе, зарядка, гимнастика показаны. Причем физическая активность показана и в момент, когда человек заболевает. Он не должен лежать целый день, иначе повышается риск тромбообразования. Ходите по квартире, делайте гимнастику, дышите на балконе свежим воздухом, если позволяет самочувствие. Питайтесь полноценно и разнообразно!

— Все друг друга спрашивают, ждать ли вторую волну эпидемии коронавируса?

— Точно никто не скажет, но однозначно все насторожены насчет второй волны. Трудно понять, что будет. Будет ли это мутация штамма, как у гриппа, когда вирус меняет понемногу свою структуру, из-за этого иммунитет не срабатывает, поэтому каждый год и проводится вакцинация? Либо это будет второй виток после этого же вируса? О стойкости иммунитета ученые и врачи ничего не знают, осень покажет. Очень надеемся на скорейшую разработку вакцины.

«Призыв» вместе с Екатериной Ивлевой желает всем здоровья и благоразумия, не забывайте о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции.

Елена Середина

Заглавное фото: ds-borovichek.ucoz.ru