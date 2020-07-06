Выпускники школ сдают самый массовый ЕГЭ

Сегодня и завтра выпускники школ Владимирской области, решившие в этом году поступать в вузы, сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, участие в нём примут более 5,5 тысячи школьников региона. Для соблюдения мер безопасности в условиях коронавирусной инфекции его разделили на два дня.

Для сдачи ЕГЭ в области задействуют 55 пунктов в школах и 5 на дому — для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку — 36. Результаты выпускники узнают не позднее 20 июля.

Единый госэкзамен проходит в этом году с 29 июня по 25 июля. Проверка знаний ожидает 5827 выпускников Владимирской области. Следующий экзамен основного периода — профильная математика. Он состоится 10 июля.

На входе в пункты проведения экзаменов медработники измеряют температуру всем участникам и организаторам. С повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний в экзаменационные пункты не допустят, уточняет департамент образования Владимирской области.

О том, какие вузы для поступления чаще всего выбирают в этом году владимирские абитуриенты, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: tmbreport.ru