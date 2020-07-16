Выхаживать недоношенных детей помогают волонтёры

Выживаемость недоношенных новорожденных за последние годы во Владимирском регионе значительно выросла, а процент инвалидности малюток сократился. Об этом на встрече с владимирскими общественными организациями сообщили врачи областного перинатального центра и областной детской больницы. В течение прошлого года в кабинете катамнеза ОДКБ наблюдались более 100 детей, родившихся с весом менее 1,5 килограмма. И только у одного была диагностирована инвалидность, остальные были полностью здоровы. Выхаживать недоношенных детей врачам помогают волонтёры.

В текущем году во Владимире родились около 200 недоношенных детей.

В неонатологическом центре ОДКБ есть отделения по выхаживанию обычных и недоношенных малышей, в том числе реанимация на 18 коек, где проводится экстренная помощь и интенсивная терапия. Маленькие пациенты поступают сюда из родильных домов, причем не только Владимира, но и области, и даже из других регионов.

— У нас есть технологии, помогающие выхаживать и уменьшать случаи патологических состояний у недоношенных, например, таких, как ретинопатия, когда деткам из-за глубокой незрелости грозит потеря зрения, — сообщила Надежда Гунько, заведующая неонатологическим центром в ОДКБ. — Им нужно провести лазерную операцию. В нашей больнице она проводится. И дети сохраняют нормальное зрение.

В работе помогают не только врачебные манипуляции. Волонтеры шьют для детских инкубаторов затеняющие покровы. Ведь недоношенному ребенку нужен покой, тишина и темнота. Владимирские волонтеры Мария Душейко и Евгения Балакина при поддержке «Палаты защиты прав пациентов» организовали акцию помощи недоношенным детям. Для мастериц она уже третья по счету, но в этот раз проект «Торопыжки» проводится на средства областного гранта. Примерно по 20 пледиков, носочков, шапочек и забавных осьминожек будут переданы в ОДКБ и в перинатальный центр. Все эти вещи, связанные с любовью, помогут недоношенным деткам сохранить тепло и почувствовать заботу.

— Рождение недоношенного младенца — огромный стресс для мамочки. А для персонала — повышенная нагрузка. Поэтому такая забота со стороны волонтеров — это огромная психологическая поддержка для всех нас, — говорит Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра. — Сейчас у меня в учреждении находятся 8 детей с массой до 1 килограмма.

Евгения Балакина решила стать волонтером после своего опыта рождения недоношенного ребенка. Её дочка родилась раньше срока, в 36 недель, и весила при рождении меньше 2 килограммов. Врачам удалось спасти малышку. Произошло это в областном роддоме ОКБ в 2016 году. Сейчас дочке Саше уже 4 года, с девочкой всё в порядке.

— Я просто плачу вместе с теми мамочками, которые через это проходят. Это страшно. Когда я навещала свою дочку, видела, что там, в кувезах, лежат младенцы, родившиеся ещё меньше, чем она. И сердце сжималось. Потом, уже дома, находясь в декрете, я решила помочь врачам в уходе за детьми, родившимися раньше срока. Стала вязать детские вещи, которые помогают на втором этапе выхаживания. Например, вот эти ножки осьминога в виде спиралек, когда малыш их трогает, она напоминает пуповину, интуитивно он возвращается во внутриутробное развитие, ощущение придает ему спокойствие.

Также Евгения Балакина является логопедом-дефектологом, и в дальнейшем в кабинете катамнеза детской областной больницы она будет заниматься реабилитацией тех самых недоношенных детей, готовить их к школе.

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Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: vk.com/toropyzhki33