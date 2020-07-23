Выборы главы Коврова не состоялись

В Коврове перенесли выборы главы города, сообщает портал «Ковровские Вести». Голосование должно было пройти на внеочередном заседании горсовета. Депутатам было предложено сделать выбор в пользу одной из двух кандидатур. Это Андрей Наумов, который в настоящее время исполняет обязанности главы Коврова, и Анатолий Винарчик, бывший глава администрации Октябрьского района города Владимира. Однако первый неожиданно для всех снял свою кандидатуру с голосования.

Горсовет был вынужден признать конкурс несостоявшимся.

Так как безальтернативные выборы проводить нельзя, конкурс на замещение должности главы пройдёт ещё раз. Кандидаты могут подавать документы с 27 июля по 18 августа, а на 20 августа назначено заседание конкурсной комиссии.

Ранее «Призыв» сообщал, что определена дата выборов в горсовет Владимира. 13 сентября жители будут выбирать новый состав народных депутатов 28-го созыва.

Ольга Ефремова

Фото: kovrovsegodnya.ru