Выбор профессии: как подростку принять недетское решение

Если ваш ребенок не знает, на кого и куда пойти учиться, а вы и сами в растерянности, то можно и нужно обращаться за помощью. Более того, часто взрослые люди осознают, что они занимаются не своим делом, то им душно в рамках выбранной профессии и хочется заниматься совсем другим. Вместе с основателем и руководителем центра, психологом и коучем с международной сертификацией, основателем Центра профессионального ориентирования и развития «ПрофНавигатор» Наталией Илюшкиной мы обсудили, в каком возрасте подростку нужно определиться с выбором сферы деятельности, какие самые распространенные ошибки допускают ребята и их родители. А также узнали, зачем к профориентологам обращаются взрослые.

Чем раньше, тем лучше

В наших школах нет обязательного предмета «профессиональная ориентация». И подросткам приходится выбирать учебное заведение и профессию, исходя из собственных соображений и убеждений. Иногда они слушают советы родителей, которые получали свое образование примерно 20 лет назад, когда рынок профессий был совсем другим. И, как отмечают сотрудники «ПрофНавигатора», самый распространенный вопрос у родителей и самих ребят: «Куда нам двигаться дальше? Мы не знаем, помогите!» Вот такой тупик на пороге взрослой жизни. А все потом, что о будущей профессии необходимо задумываться как можно раньше.

— Согласно общероссийскому национальному проекту ранней профессиональной ориентации, проводить ее надо в каждой школе. И начинать желательно с 9 лет, — отмечает Наталья Илюшкина, — Реально же в большинстве школ пока могут предложить лишь тесты, в лучшем случае — консультацию психолога. И на этом все, так как нагрузка на школьного психолога очень большая, а детей много. К 14 годам подростку нужно определиться с выбором профессии. В 8 классе, в принципе, уже понятно, надо ли ему идти в 10-ый класс или после 9-го класса можно получать профессию.

На практике же за помощью родители обращаются, когда ребенок учится в 9-10 классе, а то и в 11-ом. Например, в мае в центр пришел подросток 17 лет на профориентационную игру. Он усиленно готовился к ЕГЭ по информатике. В ходе комплексной профориентации, выяснилось, что у него преобладают способности к другому профессиональному направлению. Его ориентировали не на программиста, а на технолога, причем общественного питания. Парень загорелся идеей – стать учиться на технолога, быстро перестроился. Потом он признался, что информатику учил с большим трудом, а вот с химией и биологией проблем никаких не возникло.

К сожалению, культура подхода к получению образования и профессии в нашем обществе совершенно не развита. И часто вопросом профессиональной ориентации родители пренебрегают, поэтому совершают ошибки.

Если вовремя и правильно определить направление профподготовки, то можно сэкономить время (3-5 лет) и деньги (от 300 000 до 1 500 000 рублей).

Эти ресурсы тратятся:

на репетиторов по «не нужным предметам»,

на «безрезультатные» кружки и секции,

на ненужное и дорогое образование,

случайную работу не по специальности,

безрезультатные поиски себя и разочарование.

По маршруту образования

— Наталья, как проходит профориентация у детей? Что получается на выходе?

— Мы проводим профориентацию комплексно: на 2-х часовой игре ребенка ждет экспресс-интервью с анализом успеваемости и предпочтений, психологическое тестирование. Затем проходит профориентационная игра в небольшой группе детей. В игре дети пробуют себя в профессиях, анализируют свои способности и те, которые необходимы при получении разных профессий, выявляют свои сильные стороны, взаимодействуют друг с другом и создают проекты.

Например, ребенок говорит, что хочет стать космонавтом. Начинает сопоставлять свои способности, что у него есть и что нужно космонавту. В итоге он понимает и осознает (что очень важно!), сможет ли он в этой профессии себя реализовать. А это принципиальный момент!

Ведь важно помочь детям не только самоопределиться, но и на основе этого самоопределения понять и раскрыть свои сильные и слабые стороны, помочь увидеть, в чем их преимущества, какие у них способности. А главное, в какой профессии они будут востребованы и успешно применимы. А, значит, счастливы!

По итогам занятия составляются рекомендации с учетом актуальности профессий и анализом востребованности по данным Бизнес Школы Сколково и Агентства стратегических инициатив РФ. Родители будут не просто знать, технарь их ребенок или гуманитарий, а получат наименование конкретной профессии, которая ребенку подходит, а также перечень учебных заведений, где готовят таких профессионалов.

— Что такое маршрут получения профессии?

— Можно пойти дальше и разработать для ребенка маршрут получения профессии. Что в него входит? Подбор предметов для подготовки и сдачи ЕГЭ, выбор учебных заведений, анализ рейтингов вузов, преподавательского состава и вступительных баллов, условий обучения. Например, выучиться на врача можно в Иваново, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Но мы смотрим условия, анализируем, учитываем возможности родителей и выбираем подходящий вариант.

— Как дети реагируют на результаты профориентации? А их родители?

— Реакция у всех детей в основном положительная: 94% довольны своим результатом профориентации. А у родителей отмечается две реакции. Положительная: когда результаты совпадают с их мнением, они довольны, но ребенок, например, сопротивлялся, говорил, что это не мое. Удалось убедить его, вместе обсудить. И отрицательная, реакция неприятия. Ребенок рад и счастлив, но родители говорят, что это не то направление, мы туда не хотели. К счастью, это бывает редко. В основном родители сами не знают, в каком направлении двигаться. Но очень хотят понять. И если раньше взрослые старались поступить направить ребенка туда, где полегче, попроще, то сейчас они анализируют специальность с точки зрения перспективности, востребованности и способностей их сына или дочери.

Ошибки выбора профессии

Статистика показывает: людей, которые работают по специальности, — всего 60%. Почему так происходит? Потому что из поколения в поколение совершаются одни и те же ошибки при выборе профессии и вуза:

Пойти по стопам родителей. Они решили, определили и направили ребенка. Папа врач, значит, и сыну быть врачом, продолжать династию.

Дети и их родители выбирают вуз, который ближе всего находится или в который проще поступить.

Идут в вуз за компанию с друзьями.

Поступают в вуз на определенную специальность, потому что она престижная, модная. Вспомните, в начале 2000-ых профессия юрист была самой престижной, и выучиться на юриста стремились все.

Сменить профессию никогда не поздно

Люди в возрасте часто недовольны своей профессией. И важно понять, что переориентироваться никогда не поздно. Меняется время, какие-то профессии уходят, какие-то появляются. Важно проанализировать свои сильные стороны, профессиональные способности, предпочтения и опыт, а также личностные особенности. И составить резюме, где видно, в каком направлении и в каких профессиях может человек себя проявить, с учетом особенностей типа поведения.

Это очень важный фактор, потому что способности могут быть, но человек не сможет работать, в силу своего личностного типа поведения. Например, человек – технарь, но он не сможет работать оператором на заводе, потому что у него совсем нет усидчивости. Тут тоже нужно проводить диагностику.

— К нам часто приходят женщины 30-35 лет, которые имеют 10-летний опыт работы, и говорят: «Я поняла, это совсем не мое!» И, как правило, у них педагогическое образование: педагог начальных классов, учитель-предметник. Они идут и работают по профессии, либо устраиваются совсем в другом направлении.

Отметим, что экспресс-консультации и тестирование в центре профессионального ориентирования и развития «ПрофНавигатор» проводятся бесплатно.

Елена Середина

Верхнее фото: zoda.gov.ua