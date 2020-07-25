Ввод проблемного дома в Коммунаре отложили еще на год

Ключи от квартир в проблемном доме № 19 микрорайона Коммунар обманутые дольщики получат не раньше, чем через город. Такой срок поставили на последнем совещании представители администрации Владимирской области. Столько времени потребуется на реализацию одного из двух вариантов ввода дома в эксплуатацию. Первый вариант – повышение высотности в охранной зоне Владимира, куда входит микрорайон Коммунар. На встрече с обманутыми дольщиками директор департамента строительства региона Михаил Романычев заявил, что проект изменений границ охранной зоны сырой. Даже если он будет утвержден, то придется вносить корректировки в документацию по дому (разрешение на строительство, проект, экспертизу). Об этом также на днях говорил и губернатор области Владимир Сипягин.

— Было два заседания рабочей комиссии. Но единого решения, поднимать или нет высотность в Коммунаре, нет. Проектировщики не смогли доказать специалистам необходимость этого. Теперь этот вопрос будут решать на федеральном уровне, — говорит глава региона.

В доме с лишними этажами зарегистрированы 94 дольщика.

Проблема в том, что затраты по корректировкам документации на дом придется взять на себя застройщику, а тот через суд пытается признать себя банкротом. Семьи, купившие квартиры в проблемном доме, всерьез опасаются, что процесс ввода дома растянется на неопределенный срок.

— Второй вариант, снос двух лишних этажей, забраковал на последнем совещании врио вице-губернатора Роман Годунин. Он сказал, что если сносить этажи, то прогремим на всю Россию и затратим бюджетные средства. Заявил, что сносить этажи не позволит, — рассказывают обманутые дольщики.

Региональные власти рекомендовали застройщику обратиться в городскую администрацию за разрешением на ввод дома в эксплуатацию. Мэрия должна дать отказ, что станет основанием для передачи дела в суд. Дольщики смогут получить право собственности в объекте незавершённого строительства.

Как «Призыв» сообщал ранее, владельцы квартир в новостройках Пиганово отказываются забирать ключи. Застройщик не подключил коммуникации в домах.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»