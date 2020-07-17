Вторые сутки ищут потерявшегося в Петушинском районе мужчину

В Петушинском районе вот уже вторые сутки ведутся поиски жителя деревни Горбушка Валерия Сафонова. В среду, 15 июля, 61-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. Известно, что пропавший нуждается в медицинской помощи. Приметы мужчины: рост 180 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Был одет в серо-синюю кофту с капюшоном, синие спортивные брюки, синюю футболку, тёмные резиновые сапоги.

К поискам пропавшего подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Накануне вечером вместе с другими добровольцами поисковики прочесывали лес. Но пока найти пропавшего не удалось. Помочь волонтерам в их нелегкой работе может каждый. Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-910-091-75-82. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

С началом весенне-летнего сезона работы у поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» прибавляется в разы. Пока ситуация с потерявшимися в лесу любителями грибов и ягод относительно спокойная. Однако сразу вспоминается грибное лето прошлого года. Тогда добровольцы получили рекордное количество заявок на поиск людей, ушедших за «дарами природы».

Чтобы ситуация не повторилась, поисковики настоятельно просят жителей региона не забывать о правилах безопасного нахождения в лесу. Как выйти на «тихую охоту» и не потеряться, можно узнать из нашего материала.

Ольга Ефремова

Фото: usolie.today