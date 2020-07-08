Вторая волна активности клещей захлестнёт Владимирскую область

Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра предупреждают о второй волне активности клещей. Придется она на август — сентябрь. Чтобы максимально обезопаситься от переносчиков опасных заболеваний, важно вовремя произвести акарицидную обработку парков, скверов, садов, турбаз, детских загородных лагерей.

– Поскольку иксодовые клещи обитают в траве, этих паразитов мы можем встретить не только в лесу, парках и скверах, но и на своих дачах. Перемещаются они по стеблям и могут подниматься на уровень до 1,5 м над землей, но на деревья не переселяются. С учетом этого можно не опасаться падения их сверху. При первой возможности клещ крепко цепляется за одежду человека и переползает к открытому участку тела. Надежным вариантом защиты является полная акарицидная обработка территории, и в этом вопросе наши специалисты готовы помочь, – говорит Марина Олимова, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области.

Обработку проводят агрономы филиала, имеющие допуск к данным видам работ.

Для уничтожения вредителей применяются эффективные, безопасные и сертифицированные химические препараты. Специалисты подчеркивают, что несмотря на то, что территория нашей области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, опасность его распространения сохраняется.

Ранее «Призыв» сообщал, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее количество присасываний клещей в последнее время зарегистрировано при посещении садово-огородных участков. За одну неделю в медицинские учреждения обратились 106 человек, среди них 42 ребенка. Больше всего обращений зарегистрировано во Владимире, в Гусь-Хрустальном и в Ковровском районах. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен.

Ольга Ефремова

Фото: vitvesti.by