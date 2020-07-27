Все в дупель! Во Владимирской области открылась охота

В выходные в регионе стартовала охота на болотно-луговую дичь. Основные её виды в нашей местности — дупель, бекас и коростель. Охотиться разрешено с подружейными собаками, имеющими дипломы полевых испытаний. Ранее, в апреле, во Владимирской области из-за коронавируса была полностью запрещена весенняя охота.

25 июля началась охота с подружейными собаками на болотно-луговую дичь.

Нынешний сезон охоты открыт указом губернатора области «Об утверждении видов разрешённой охоты и параметров осуществления охоты на территории Владимирской области». Это стало возможным после выхода приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Правил охоты».

5 августа стартует сезон охоты с подружейными собаками на полевую (перепел) и степную дичь (вяхирь и сизый голубь). Массовая охота на водоплавающую и боровую дичь (вальдшнеп и рябчик) разрешается с 15 августа. Закончится сезон летне-осенней охоты во Владимирской области 15 ноября.

Правда, стрелять можно не везде. Указом главы региона до 2024 года запрещена любительская и спортивная охота в охотничьих угодьях «Владимирское» Петушинского района и «Улыбышевское» Судогодского района.

Ранее «Призыв» рассказывал о богатстве и разнообразии животного мира нашего края. Здесь вы можете узнать, какие виды животных занесены в Красную книгу Владимирской области.

Андрей Мозжухин

Фото «Призыва»