Врачам посвятили выставку при входе в музей

Во владимирских Палатах открылась выставка, посвященная врачам. Тем самым сотрудники Владимиро-Суздальского музея заповедника выразили благодарность всем медицинским работникам, которые в сложное время остались преданными своему делу — спасению людей. Выставка объединила предметы, связанные с двумя медиками. Один и них фронтовик, другой – наш современник.

— В конце июня мы получили сообщение, что музей можно открывать, пусть и не в полном объеме. И мы посчитали для себя очень важным, чтобы в главном вестибюле Палат всех наших гостей приветствовал портрет врача, — рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Центральное место в витрине занял портрет ленинградского профессора Георгия Ряжкина, бережно хранящийся в фондах музея-заповедника. Герой картины прошел Великую Отечественную войну, находился на передовой, где спасал раненых. Врач был награжден двумя орденами Красной звезды и медалями «За боевые заслуги».

На выставке представлены также материалы о нашем современнике – заслуженном враче РФ, начмеде больницы «Красного креста» Валентине Викторовиче Бабышине. Многие владимирцы знают его лично. 21 июня этого года он среди первых был удостоен Ордена Пирогова. Награду за большой вклад в борьбу с коронавирусом учредил президент России Владимир Путин.

Музей говорит спасибо всем врачам. От всего сердца!

А ещё в музее хранится альбом, в котором собраны портреты врачей больницы, именуемой владимирцами «Красным крестом». С каждым снимком связана личная история самоотверженного и беззаветного служения. Имена этих великих людей навсегда вписаны в историю нашего города, они стали самыми настоящими легендами, отметила Светлана Мельникова.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что артисты в знак благодарности устроили концерты под окнами владимирских больниц.

Ольга Ефремова

Фото и видео пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника