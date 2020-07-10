Впервые за два месяца в регионе меньше 45 новых случаев COVID-19

Во Владимирской области зафиксировано менее 45 новых случаев заболевания коронавирусом. Произошло это впервые за два месяца. На День Победы в регионе сообщалось о 42 инфицированных. Сегодня положительные тесты на COVID-19 получили 44 человека. Скорость распространения вируса упала до уровня ниже 1%. И это, безусловно, положительная тенденция. Меньше становится и активных носителей вируса. Сейчас их во Владимирской области 1 091 человек.

Но темпы снижения заболеваемости пока недостаточны для перехода хотя бы на второй уровень снятия ограничений.

Сейчас коэффициент распространения COVID-19 равен 0,95. И соответствует только первому этапу. При этом в регионе уже открылись многие организации, оказывающие массовые услуги населению, в том торговые центры. По словам Владимира Сипягина, принимая это решение, он частично превысил собственные полномочия.

Общее число носителей вируса в регионе 4 829 человек. Примерно каждый шестой заболевший — житель областного центра. Во Владимире зафиксированы 857 случаев заражения, 5 человек получили положительные тесты за последние сутки.

Ещё 7 человек заразились в Муроме, 4 — в Коврове, по 3 случая инфицирования в Вязниковском, Юрьеве-Польском, Кольчугинском, Александровском и Судогодском районах, по 2 человека в статистику распространения инфекции добавили Меленки, Гусь-Хрустальный и Киржач. По одному случаю заражения в Камешково, Гороховце и Красной Горбатке. Таким образом, за сутки положительные тесты на коронавирус пришли жителям 15 районов области.

Победили болезнь 3 652 человека. В том числе за сутки закрыли больничный 126 пациентов с коронавирусом. 86 человек умерли от COVID-19. За сутки печальную статистику пополнили два случая. К сожалению, смертность от опасной инфекции с начала июля в регионе растет.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»