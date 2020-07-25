Возвращаемся к обычной жизни. Какие ограничения отменили на этой неделе

Однако, как показала эта неделя, радоваться рано. Как разрешили, так могут и запретить. Прецедент уже есть: массовые спортивные мероприятия, разрешенные ранее, снова под запретом. В регионе все еще закрыты кинотеатры, учреждения дополнительного образования для детей, нет ясности с началом учебного года (о формате обучения обещали сообщить 20 августа). Много вопросов с оказанием медицинских услуг: запрещено посещение больных, не принимают новых больных дневные стационары и т.д. Снова продлили обязательную самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет. И, конечно, на территории Владимирской области продолжает действовать масочный режим, который соблюдают единицы.

Всеобщему расслаблению способствует статистика по COVID-19. Число активных носителей коронавируса стремительно сокращается. Согласно данным за 24 июля, в регионе болели 260 человек, а уже сегодня 207.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»