Возвращаемся к обычной жизни. Какие ограничения отменили на этой неделе

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"Белый дом" удивил массовым снятием ограничений
Сумбурное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, — уже привычный опыт для жителей Владимирской области. Пользователи социальных сетей, которые оккупировали аккаунты губернатора в ожидании решительных действий с его стороны, за эту неделю прошли путь от глубокого разочарования до нескрываемой радости. Еще в понедельник трудно было уловить логику «Белого дома», но уже к пятнице власти разошлись не на шутку. Чтобы не запутаться, «Призыв» собрал все указы в одном материале. Поехали!
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Владимирская область вышла на второй этап
Свершилось. Владимирская область все-таки вышла на второй этап снятия ограничений. Об этом с восклицательными знаками и эмодзи (!) первым в своих соцсетях рассказал губернатор. Решение было принято на основании рекомендаций главного санитарного врача региона. Ощущение, что авансом. Для перехода коэффициент распространения инфекции не должен быть выше 0,8, как минимум, четыре дня. А в нашем регионе он впервые опустился до 0,88 только в этот четверг. Зато наметилось устойчивое снижение скорости распространения инфекции. Сейчас она равна 0,7%. Уже три дня подряд выявляются меньше 40 новых случаев заражения.
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Детские сады могут открыться в полном объеме
Самым важным решением, безусловно, стало открытие детских садов. С 24 июля учреждениям дошкольного образования разрешили работать как обычно. До этого функционировали только дежурные группы, да и то не везде. Самое интересное, что новость опять вышла в соцсетях Владимира Сипягина. Пост был опубликован в четверг вечером. Родители сначала обрадовались, а потом выяснилось, что в некоторых районах в самих детсадах ничего об этом не знают. Как предусмотрительно напомнил во время своего последнего прямого эфира губернатор, это ответственность местных властей. К ним, мол, все вопросы. Так что, прежде чем вести ребенка в сад, позвоните воспитателю или заведующей.
Кстати, разрешили и очное профобразование для взрослых.
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Залы кафе и ресторанов открываются для посетителей
Кафе и ресторанам, наконец-то, разрешили работать в полную силу. Т.е. теперь заведения могут открыть залы. Ранее начали работать летние веранды. Некоторые кафе занимались доставкой или продавали еду и напитки «на вынос». Общепит долго держали под замком — почти четыре месяца. Поэтому для тех, кто смог за это время выжить, новость стала настоящим спасением. Конечно, предстоит исполнять целый список жестких требований: столики должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров, поверхности должны обрабатываться после каждого клиента, сотрудники обязаны носить маски и т.д.
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В торговых центрах разрешили открыть фудкорты
Вслед за кафе работать разрешили и фудкортам в непродовольственных торговых центрах. «Белый дом» подчеркивает, что главным условием их открытия является соблюдение строгих санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. Однако в торговых центрах все еще действует запрет на работу досуговых и развлекательных центров, вендинговых аппаратов, кинотеатров, детских игровых зон и мест отдыха, включая лавки и стулья. Все еще нельзя проводить промоакции. Посетители и сотрудники обязаны носить маски.
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Культурно-массовым мероприятиям дали зеленый свет
На этой неделе разрешили проводить мероприятия на открытом воздухе. Но с одной пометкой — речь идет о культурно-просветительских событиях. Четкой расшифровки термина нет, но под него попадают Фестиваль уличных театров в Суздале, «Музыкальная экспедиция» и, например, открытые кинопоказы. Требования к организаторам и участникам те же: обязательно ношение медицинских масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.
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Открываются гостиницы и базы отдыха
Гостиницы, апарт-отели, базы отдыха и турбазы возобновляют работу в полном объеме. Об этом стало известно в пятницу вечером. Свое разрешение дал главный санитарный врач Владимирской области. Помимо выполнения всех санитарных требований выдвинут целый ряд условий. Разрешено размещать только жителей Владимирской области и тех, кто прибыл в официальную служебную командировку. Но последним при этом можно предоставить только проживание, но не оказывать дополнительные услуги. Апарт-отели, туристские базы и базы отдыха не должны оказывать услуги общественного питания. Т.е. смогут работать только те, в чьих номерах и домиках есть кухни для самостоятельного приготовления пищи.
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Рано радоваться
Однако, как показала эта неделя, радоваться рано. Как разрешили, так могут и запретить. Прецедент уже есть: массовые спортивные мероприятия, разрешенные ранее, снова под запретом. В регионе все еще закрыты кинотеатры, учреждения дополнительного образования для детей, нет ясности с началом учебного года (о формате обучения обещали сообщить 20 августа). Много вопросов с оказанием медицинских услуг: запрещено посещение больных, не принимают новых больных дневные стационары и т.д. Снова продлили обязательную самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет. И, конечно, на территории Владимирской области продолжает действовать масочный режим, который соблюдают единицы.
Всеобщему расслаблению способствует статистика по COVID-19. Число активных носителей коронавируса стремительно сокращается. Согласно данным за 24 июля, в регионе болели 260 человек, а уже сегодня 207.
Елена Пляскина
Фото «Призыва»
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