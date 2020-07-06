Воздух во Владимире прогреется до 37 градусов в середине недели

По-настоящему жаркая погода установилась сегодня во Владимирской области. Уже в первой половине дня воздух прогрелся до плюс 28 градусов. И это только начало, предупреждают синоптики. По прогнозам специалистов, в середине недели в регионе столики термометра разменяют 30-градусную отметку. Во вторник будет до плюс 31, а в среду на юге и востоке области воздух прогреется до 37 градусов.

— Восьмого июля температура воздуха до 35 градусов ожидается во Владимире, до 37 градусов – в Муромском, Гусь-Хрустальном, Вязниковском и Гороховецком районах, — сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Такие показатели почти на 7-8 градусов выше нормы. До середины недели Владимирская область останется под влиянием теплого сектора атлантического циклона, говорят специалисты. Во вторник и среду жара будет сопровождаться дождями и даже грозами. При этом похолодание за собой они не приведут.

Спасаться от жары многие отправятся к воде. Уже в прошедшие выходные на популярных пляжах было многолюдно. При этом официально, в связи с ситуацией с коронавирусом, купальный сезон в регионе до сих пор не открыт.

С начала года 8 человек, включая двух детей, утонули.

Кроме того, в Гусь-Хрустальном, Суздальском и Юрьев-Польском районах прогнозируется повышение класса пожарной опасности до 3-го. Главное управление МЧС России призывает граждан к осторожному поведению на открытом воздухе. В случае опасности нужно позвонить по номерам 01, 101 или 112.

Похолодание придет в регион только в четверг. Область будет пересекать холодный атмосферный фронт. Температура воздуха понизится сразу на 8 — 10 градусов и будет соответствовать климатической норме.

Ранее «Призыв» сообщал, что дачник и рыбак утонули на водоемах области.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»