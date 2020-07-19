Возбуждено дело за попытку дать взятку начальнику районной полиции

А чтобы не пылилось! Двое предприимчивых граждан, бывший сотрудник ОВД и просто москвич, решили принять на хранение автоматизированную линию по производству и розливу масла. Оборудование это ранее было изъято полицией. Для подкрепления серьёзности своих намерений они «занесли» начальнику ОМВД России по Александровскому району взятку в значительном размере, сообщило УФСБ РФ по Владимирской области. Теперь в отношении их возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, фигуранты действовали в интересах организаторов производства контрафактного моторного масла в нашем регионе.

Значительный размер взятки — понятие юридическое. Оно означает, что сумма мзды была выше 25 тысяч рублей, но ниже 150 тысяч (поскольку сверх того будет уже размером крупным). Как бы то ни было, изъятая линия по розливу масла и ёмкости с моторным маслом как были, так и остались в ведении полиции, а люди, передавшие деньги главному районному полицейскому, теперь под следствием. На основании переданных УФСБ России по Владимирской области результатов против них возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ, сообщают чекисты. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Ранее «Призыв» рассказывал о нескольких резонансных расследованиях, основой которых послужили материалы Федеральной службы безопасности. Они связаны с руководством Владимирского юридического института ФСИН РФ. Начальник вуза помещён под стражу.

Артём Курносов

Фото ks-region69.com

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