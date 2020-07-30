Волонтеры приводят в порядок Князь-Владимирское кладбище

Одно из исторических мест Владимира, Князь-Владимирское кладбище, начали приводить в порядок. Пока силами волонтеров. Убираться молодые люди приходят каждую неделю. По просьбе прихожан местной церкви начали с прихрамовой территории. Навели порядок и в местах захоронения священнослужителей, а также воинов Отечественной войны 1812 года. Ещё раньше при поддержке духовной семинарии волонтеры установили крест на могиле Василия Добронравова, известного краеведа и преподавателя семинарии.

Активисты надеются, что к ним подключатся владимирцы, желающие помочь. Ведь память и история общая для всех. Многие гиды и краеведы хотели бы проводить по старому некрополю исторические экскурсии. Но когда здесь так много неухоженных захоронений, как сюда приводить группы?

— В первую очередь мы освобождаем могилы от зелени. Клен активно прорастает, и если его не убрать сейчас, он пустит крепкие корни. Памятники почистили, — рассказала «Призыву» Мария Верзилова, куратор волонтерского движения «Возрождение». – Работы непочатый край. Рядом с храмом есть табличка – путеводитель по некрополю. Вот хотя бы по этим маршрутам, где захоронены известные владимирцы, навести порядок. У нас же есть целая аллея врачей, педагогов, актеров, других выдающихся личностей нашего города. Хорошо бы провести общегородской субботник, краеведы во всем бы помогли добровольцам, разбили работу на сектора. И если бы каждый взялся окормлять свой сектор, было бы замечательно.

Следующий свой выход на кладбище волонтеры посвятят благоустройству могилы архитектора Ивана Анисимовича Карабутова, по проекту которого был построен храм Архангела Михаила на Студеной горе и католическая церковь.

Ранее «Призыв» сообщал, что волонтеры помогают в восстановлении старинных храмов Суздальского района.

Татьяна Данилова

Фото волонтерского движения «Возрождение»