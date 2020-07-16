Водителям продлили срок замены прав до конца года

Водительские удостоверения, срок действия которых истёк с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительны до конца года. Заменить документ можно до 31 декабря текущего года включительно. В связи с этим госавтоинспекторы призывают жителей Владимирской области не проявлять излишнее нетерпение и не создавать ажиотаж. Времени для замены документа вполне достаточно.

До конца года водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.

Предварительная запись на получение услуги по замене водительского удостоверения осуществляется на портале госуслуг, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Также можно обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Работают они в штатном режиме. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди, уточняют в ведомстве.

Чтобы избежать очередей, владимирцам также рекомендуют направлять копии заявлений и других документов на замену водительского удостоверения для предварительной их проверки и выбора удобного времени посещения в электронном виде по электронной почте на адреса РЭО ГИБДД в каждом конкретном районе.

Ранее «Призыв» сообщал, что новый порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения водительских прав заработает не с 1 июля, как планировалось ранее, а с 1 января 2021 года. Таков приказ Минздрава.

Ольга Ефремова

Фото: evakuator-chekhov.ru