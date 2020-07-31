Водитель, сбивший мальчика на «зебре», предстанет перед судом

Водитель, сбивший 9-летнего мальчика на «зебре» на Нижней Дуброве, предстанет перед судом. Прокуратура города Владимира утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП. 44-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину он признал в полном объеме. По существу дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Трагедия произошла вечером 28 мая. Установлено, что автомобиль двигался по проезжей части на улице Нижняя Дуброва в сторону улицы Верхняя Дуброва со скоростью около 60 км/ч. Мальчик в это время переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, нарушив правила, не снизил скорость и не пропустил ребенка.

От полученных травм мальчик скончался.

В результате ДТП несовершеннолетний получил тяжелые травмы головы и грудной клетки, сопровождавшиеся переломами костей свода и основания черепа, ушибом головного мозга с кровоизлиянием под его оболочки. Мальчика незамедлительно госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Но 2 июля ребенок умер, не приходя в сознание.

Ранее «Призыв» сообщал, что на месте ДТП установили вызывной светофор с кнопкой.

Елена Пляскина

Фото УМВД по Владимирской области