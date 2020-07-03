Во Владимирской области за сутки выявлены 49 случаев заражения коронавирусом

Во Владимирской области зафиксированы 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это немного больше, чем накануне, когда положительные тесты на COVID-19 получили 48 человек. Но показатель соответствует среднесуточному приросту заболевших за последние 7 дней. Он равен 9,2. Общее число заболевших за все время достигло 4505 человек.

Больше всего инфицированных в областном центре.

За 24 часа Владимир добавил 6 случаев заражения. За время пандемии в городе заболели 828 человек. На втором месте в таблице распространения вируса Гусь-Хрустальный. За сутки плюс 5 случаев заражения и 701 пациент с коронавирусом в общей сложности.

7 человек получили положительные тесты в Вязниках. Город — лидер по среднесуточному приросту заболевших в последнее время. Можно предположить, что такие показатели связаны с соседством с Нижегородской областью, которая занимает 4-е место в таблице распространения вируса по стране.

6 местных жителей заразились в Юрьеве-Польском, 5 — в Александрове, по 4 случая заражения в Кольчугино и Судогде. 3 человека заболели в Коврове, 2 — в Гороховце. Один случай инфицирования отмечен в Радужном.

Таким образом, за сутки положительные тесты на COVID-19 пришли жителям 11 районов области. Ранее «Призыв» сообщал, что среднесуточный прирост заболевших снижается.

Полина Тарбеева

Фото: fool.com