Во Владимирской области возобновляют работу гостиницы

Гостиницы, апарт-отели, базы отдыха и турбазы возобновляют работу в полном объеме. Соответствующие изменения внесены в указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей». Одобрение главного санитарного врача получено. Все, кто готов открыться для приёма гостей, могут подавать уведомления в областное Управление Роспотребнадзора», — сообщил губернатор на своей странице в соцсетях. Для удобства публикуем полный документ.

Традиционно выдвинут ряд условий.

Обязательно выполнение всех санитарных требований. Разрешено размещать только жителей Владимирской области и тех, кто прибыл в официальную служебную командировку. Но последним при этом можно предоставить только проживание, но не оказывать дополнительные услуги. Апарт-отели, туристские базы и базы отдыха не должны оказывать услуги общественного питания. Т.е. смогут работать только те, в чьих номерах и домиках есть кухни для самостоятельного приготовления пищи. Отдельный санузел — еще одно условие.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область перешла на второй этап снятия ограничений.

Елена Пляскина

Фото: Суздаль.ру