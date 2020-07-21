Во Владимирской области снова запретили массовые спортивные мероприятия

Массовые спортивные мероприятия во Владимирской области снова под запретом. Губернатор разрешил их своим указом от 16 июля 2020 года, но спустя четыре дня выпустил следующий документ, фактически отменяющий предыдущий. Что за это время произошло, сказать трудно, всплесков пандемии не было, кривая заболеваемости коронавирусом, судя по официальным отчётам, в регионе идёт вниз. Но, как поётся в песне группы «Чиж», что-то им помешало. И теперь спортсменам можно тренироваться, а вот показывать своё мастерство зрителям — ни-ни.

Изменения, запрещающие массовые спортивные мероприятия, внесены указом губернатора № 206 от 20.07.2020 года.

Правда, блеснуть силой и ловкостью на людях владимирские спортсмены всё же могут. Но в других регионах. 9 июля департамент физической культуры и спорта внёс изменения в распоряжение от 16 марта 2020 года №6 «О профилактике распространения коронавирусной инфекции в физкультурно-спортивных организациях». Согласно документу, сборные команды и отдельные спортсмены и тренеры Владимирской области могут участвовать в соревнованиях, включенных в «Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год», которые проводятся в других территориях России. Основное условие — в этих регионах должны быть сняты ограничения на проведение спортивных мероприятий.

Кстати, 8 июля Министерство спорта России рекомендовало возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в субъектах Российской Федерации с учётом разрешения от глав регионов. И Владимирская область, вроде бы, откликнулась на данную рекомендацию. Но спохватилась и передумала.

Ранее «Призыв» сообщал, что в рамках поэтапного снятия режима ограничений владимирцам разрешили посещать больницы и поликлиники.

Артемий Колков

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