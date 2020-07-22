Во Владимирской области разрешили работать кафе и ресторанам

Кафе и рестораны возобновляют работу в полном объеме, т.е. открывают залы для посетителей. Об этом в прямом эфире в своих аккаунтах в соцсетях заявил губернатор Владимирской области. Владимир Сипягин сообщил, что уже подписал соответствующий указ. Точную дату он так и не назвал. Подробности будут озвучены, когда документ опубликуют на официальном портале правовой информации.

— Еще раз хочу подчеркнуть, после этого открытия будут очень жесткие меры контроля за соблюдением мер безопасности в этих учреждениях. Каждый из собственников должен понимать, что он берет на себя ответственность. Эти послабления мы должны были принять только на втором и третьем этапах. Принять это решение меня подтолкнула непростая ситуация на рынке труда, — подчеркнул губернатор.

Залы кафе и ресторанов были закрыты почти четыре месяца.

Общепит почти полностью закрылся 28 марта. На рынке остались лишь те, кто работал на доставку и на вынос. 23 июня начали открываться летние веранды кафе и ресторанов. Организации общепита и тогда обязали выполнять ряд условий. В списке Роспотребнадзора было 16 пунктов. В частности, столики должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров, поверхности должны обрабатываться после каждого клиента, а сотрудники обязаны носить маски. Не менее жесткие требования будут предъявлены и при открытии залов.

Впрочем, ничто не помешает закрыть то, что уже было открыто, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Ранее «Призыв» сообщал, что проведение массовых спортивных мероприятий снова запретили.

Елена Пляскина

Фото: eatout.ru