Во Владимирской области открываются детские сады

Детским садам снова разрешили принимать детей в обычном режиме. Долгожданную новость для всех родителей анонсировал на своих страницах в социальных сетях губернатор Владимирской области. Как отметил глава региона, данное решение было принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу. Свое добро дала главный санитарный врач. Уже с сегодняшнего дня, по идее, детские сады могут открыться.

—По моему поручению первым заместителем губернатора Александром Ремига будет подписан указ об открытии детских садов с 24 июля. Сегодня в ответ на мои обращения в адрес главного санитарного врача области Татьяны Даниловой на заседаниях областного оперативного штаба от неё поступило письмо с рекомендациями открыть детские дошкольные учреждения с условием соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований, — написал Владимир Сипягин.

Дошкольные учреждения могут открыться с сегодняшнего дня.

По словам губернатора, снятие ограничений стало возможным в связи с долгожданным снижением коэффициента распространения инфекции. Сейчас он равен 0,88, что соответствует только первому этапу снятия ограничений. При этом за сутки до решения открыть дошкольные учреждения глава региона заявлял, что это произойдет не раньше третьего этапа. Что изменилось за несколько часов, сказать сложно. Не исключено, что на власти повлияли родители, которые не могли выйти на работу и вынуждены были сидеть с детьми. По крайней мере, во время прямого эфира губернатора в социальных сетях вопрос про дошкольные учреждения был самым часто задаваемым.

Теперь открыть детские садики предстоит в каждом отдельном муниципалитете. Это, как отметил губернатор, полномочия местных властей. В мэрии Владимира уже заявляли, что к приему детей в обычном режиме все готово. Но прежде чем вести ребенка в сад, лучше позвонить заведующей.

Ранее «Призыв» сообщал, что решение об открытии школ примут 20 августа. Тогда объявят, будет ли обучение в начале учебного года очным или дистанционным.

Полина Тарбеева

Фото: triboona.ru