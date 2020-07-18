Во Владимирской области откроются в лучшем случае 2/3 детских лагерей

Из 389 детских лагерей, работа которых была запланирована на нынешний год, открыться смогут только 248. В их числе 236 лагерей с дневным пребыванием детей, 5 загородных оздоровительных организаций и 7 лагерей труда и отдыха. Сокращение связано со сложной эпидобстановкой. При этом и эти лагеря заработают не ранее третьего этапа снятия ограничений из-за коронавируса.

На организацию летнего отдыха и занятости детей в 2020 году в региональном бюджете предусмотрено 474,7 млн рублей.

Требования к работе лагерей также существенно ужесточены. Наполняемость групп и отрядов должна быть не более 50%, по утрам обязательна проверка температуры детей и сотрудников. Работники не смогут выезжать за пределы лагеря, персонал обязан сдать анализ на наличие антител к COVID-19. Также в лагере круглосуточно должны находиться не менее двух медицинских работников — врач и медсестра.

На особом контроле — организация отдыха детей, находящихся в социально опасном положении. Всего в регионе проживает около 5 тысяч таких ребят. С заявлениями на предоставление бесплатных путёвок обратились 3,4 тысячи человек. В настоящее время 3 района готовы исполнять договорные обязательства с сокращением объемов на 50%: Александровский (лагеря «Рекорд» и «Солнечный»), Меленковский («Солнечная поляна») и Юрьев-Польский («Лесная сказка»).

Ранее «Призыв» сообщал, что многодетные и малообеспеченные семьи, не поехавшие из-за пандемии коронавируса на море в этом году, бесплатно отдохнут на курортах Краснодарского края и Крыма следующим летом. Это смогут сделать даже те, у кого старшему ребенку уже исполнится 18 лет.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»