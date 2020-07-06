Во Владимире «заморозили» строительство островков безопасности

Мэрия Владимира отказалась от установки новых островков безопасности. В ходе летней кампании по ремонту и благоустройству дорог ни одной такой конструкции на нерегулируемых пешеходных переходах в городе не появится. Причина не в недовольстве автомобилистов, а в ширине дорог. Ширина проезжей части как на владимирских магистралях, так и на внутриквартальных «дублерах» оказалась недостаточной для новых «островков».

— Островки безопасности по нормативам ни на одной другой дороге не помещаются. Нужно расширять дороги. Мы бы давно запланировали и сделали «островки», если бы позволяли нормативы, — сообщил «Призыву» начальник управления ЖКХ администрации областного центра Алексей Шумник.

Островки безопасности делают пешеходные переходы заметнее для автомобилистов и безопаснее для пешеходов.

Во Владимире насчитывается 470 пешеходных переходов, из них 326 – нерегулируемые. Островки безопасности стоят всего в четырех местах: два — на улице Горького (в районе школ № 19 и 25), по одному — на улице Мира (у школы № 21) и Нижней Дуброве (у школы № 37). В ГИБДД к установке таких конструкций относятся прохладно: они делают проезжую часть значительно уже. И мэрия всё чаще использует другие методы: ставит сигнальные дорожные знаки со светящимся человечком, пешеходные заборчики и т.п. В нынешнем году повесят дублирующие знаки над проезжей частью на 34 пешеходных переходах.



Кроме того, продолжится работа по переводу «зебр» в регулируемые переходы. В 2020-м появились уже три таких объекта, на очереди еще два. В основном, это те переходы, на которых до появления «умной кнопки» случалось больше всего ДТП. Подробнее об этом написано здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»