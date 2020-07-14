Во Владимире задержали подозреваемого в поджоге двух машин

Спасатели и правоохранители оперативно задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей: ВАЗ-2104 и ВАЗ-2114. Предполагается, что действовал он не один, личности его подельников сейчас устанавливаются. Инцидент произошёл вчера вечером на улице Тракторной во Владимире. Там вспыхнули две машины.

На место происшествия незамедлительно выехали расчёты пожарно-спасательной части № 2 и дознаватели МЧС России.

Возгорание смогли потушить очевидцы подручными средствами. Огнём повреждено лакокрасочное покрытие автомобилей, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. Пострадавших нет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Основная версия возгорания — поджог. Материалы дела, собранные дознавателем МЧС, будут переданы в правоохранительные органы.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Коврове рядом с одним из торговых центров на ходу вспыхнул автомобиль.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области