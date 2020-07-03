Владимирцы в период пандемии стали пользоваться таксофонами в два раза чаще

Количество внутризоновых соединений с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) за январь-июнь 2020 года во Владимирской области выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие текущего года общее количество звонков жителей губернии превысило 50 тысяч, что сопоставимо с трафиком всего 2019 года. Большинство вызовов приходилось на телефонные номера, зарегистрированные во Владимирской области.

Популярность такого способа общения выросла после того, как «Ростелеком» с 1 июня 2019 года отменил плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов. Теперь с этих аппаратов можно бесплатно звонить на любые номера – домашние и мобильные, так как ранее компания уже обнулила стоимость соединений по городу и области.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Раньше 80 процентов всего таксофонного трафика приходилось на экстренные службы, 15 – на городские номера, пять – на входящие звонки. После отмены платы звонить стали чаще на городские и сотовые номера. Их доля теперь – более 40 процентов. В период пандемии многие горожане уехали на дачи и в деревни. Это существенно повысило нагрузку на таксофонную сеть. В период с апреля по июнь жители области солидарно “наговаривали” по 1,5 миллиона минут ежемесячно. Абсолютным лидером стал аппарат поселка Гусевский Гусь-Хрустального района области. Трафик с него составлял более тысячи минут ежедневно, то есть, он использовался более 16 часов в сутки».

«Ростелеком» обслуживает 2 318 таксофонов на территории Владимирской области. Больше всего их установлено в Вязниковском районе – 216 штук, меньше всего – в Селивановском, там работает 87 таксофонов. Во Владимире функционирует 30 аппаратов. Места установки терминалов отражены на «Яндекс.Картах». В поисковой строке достаточно набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть, откуда можно позвонить бесплатно. Сервис поможет проложить маршрут, узнать расстояние до ближайшего терминала и телефонные номера таксофонов для приема входящих вызовов.

«Ростелеком» – единственный оператор универсального обслуживания в Российской Федерации. Компания обеспечивает функционирование 148 тыс. таксофонов. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, около 80 % из них – поселки, села, деревни.