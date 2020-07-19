Владимирцы стали больше есть пирожных и тортов

Во Владимирской области увеличились продажи кондитерских изделий. За 5 лет рост составил 15%. Только с января по май этого года услуги розничной торговли кондитерскими изделиями в специализированных магазинах оказаны на сумму 2318 млн рублей. Такие данные приводит Владимирстат.

Специально к Международному дню торта, который будет отмечаться завтра, 20 июля, ведомство подготовило любопытную статистику.

Среди жителей региона старше 14 лет каждый день или несколько раз в неделю лакомятся тортами и пирожными 5%. Несколько раз в месяц едят тортики 27% жителей региона, 49% населения угощаются ими раз в месяц или реже и 18% населения практически не едят тортов и пирожных. При этом по числу сладкоежек почти нет разницы между сельскими и городскими жителями: ежедневно или несколько раз в неделю едят торты 5,4% горожан и 5,3% селян. А вот среди тех, кто ответил, что практически не употребляет в пищу сладостей, селян в два раза больше: 30% против 15%.

Статистика подтверждает: женщины больше любят сладкое, чем мужчины.

Среди представительниц прекрасного пола торты и пирожные ежедневно или несколько раз в неделю едят 6%, среди мужчин так часто лакомятся ими 4%. А вот равнодушных к сладкому среди представителей обоих полов почти одинаковое количество: практически не употребляют в пищу торты и пирожные 18% женщин и 19% мужчин.

Самые большие сладкоежки, конечно, дети. В возрастном диапазоне от 3 до 13 лет едят торты и пирожные ежедневно или несколько раз в неделю 17%, несколько раз в месяц — 45%, один раз в месяц или реже — 31%, и практически не употребляют — около 7% детей.

Средняя цена за 1 кг торта в мае 2020 года в регионе составила 493,32 рубля.

По сравнению с началом года средняя цена выросла на 1,2%. Однако если сравнивать с маем прошлого года, то цена снизилась на 0,8%, отмечает Владимирстат. Несмотря на спрос, производство сладостей во Владимирской области снижается. С 2017 года тортов стали производить в три раза меньше, а пирожных почти в пять раз. И только пряников, печенья и вафель стали выпускать больше: 2017 год — 56 861 тонна, 2019 год — 59 078 тонн.

Ранее Владимирстат обнародовал статистику ко Дню семьи, любви и верности. Судя по ней, Суздальский район — лидер по числу свадеб. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»