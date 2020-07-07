Владимирцев поднимут в воздух на шаре за 8 тысяч рублей

Жители Владимирской области могут совершить полет на воздушных шарах. Эта возможность представится на фестивале воздухоплавателей «Золотое кольцо России» (6+). Он пройдет с 16 по 19 июля и начнётся в Суздале. Там запланировано торжественное открытие. Затем пилоты тепловых аэростатов отправятся в Переславль-Залесский. Организаторы уточняют, что выбор этих двух старинных городов не случаен, ведь их по праву можно назвать музеями под открытым небом. Прокатиться на воздушном шаре — удовольствие не из дешевых. По информации официального сайта фестиваля, стоимость полета для детей до 12 лет включительно составит 4000 рублей, а для взрослого — 8000 рублей.

— Совершить путешествие на воздушном шаре — разве это не прекрасно? А посмотреть с высоты птичьего полета на красоту русской земли, монастыри и храмы, которые посещали практически все великие русские князья и цари? На фестивале у всех есть такая уникальная возможность! — отмечают организаторы фестиваля.

В небо поднимутся не менее 15 аэростатов.

Старты запланированы на 16 и 17 июля. При запусках тепловых аэростатов учитываются погодные условия: полёты осуществляются рано утром (с 05.00) и вечером (с 18.00) при скорости ветра не более 5 метров в секунду и без осадков. При непогоде они отменяются, и примеры тому были в прошлые годы. Место старта определяется на предполётном брифинге в зависимости от направления ветра.

Фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России» проходит на протяжении 19 лет. На каждый старт приезжают посмотреть сотни туристов. Кто-то решается на полет, а кто-то просто спешит посмотреть на это необычное действо. Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.

Ольга Ефремова

Фото: fly-pz.ru