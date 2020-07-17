Владимирцам разрешили посещать больницы и поликлиники

Жители Владимирской области смогут свободно посещать больницы и поликлиники. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало постановление, снимающее запрет на плановую госпитализацию в стационары. Исключения составляют учреждения, перепрофилированные для оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

Ограничения снимаются с 17 июля.

Также разрешено посещение амбулаторий и поликлиник в плановом порядке. Согласно постановлению ведомства, подписанному главным санитарным врачом Владимирской области, ограничения отменяются с сегодняшнего дня, 17 июля.

Оказание плановой медицинской помощи было прекращено в регионе с 25 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. В конце апреля в регионе разрешили проводить вакцинацию детей. Ранее «Призыв» сообщал, что губернатор региона Владимир Сипягин предлагал открыть поликлиники поэтапно.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»