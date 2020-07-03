«Владимиртеплогаз» пообещал жителям Вольгинского перерасчет после вмешательства прокуратуры

Жители поселка Вольгинский Петушинского района добились справедливости по расчетам за тепловую энергию после подачи повторного обращения в прокуратуру. Компания «Владимиртеплогаз» опубликовала на официальном сайте заявление о том, что собственникам жилья, которые уже оплатили установку общедомовых приборов учета, обещают вернуть средства в счет оплаты комуслуг. Сделать это решились только после представления прокуратуры. Правда, сетевики оставили себе «лазейку». Перерасчет обещают лишь тем, кто направит в «Теплогаз» заявление либо по почте, либо в абонентский пункт.

— Жители пока не в курсе такого решения. Видимо, после нашего повторного обращения в прокуратуру. Первоначально мы обращались в феврале, и прокуратурой им было выписано предписание об устранении нарушений, но на протяжении трех месяцев они так ничего и не сделали. Поэтому в июне мы направили повторное обращение в прокуратуру, и вот, видимо, результат, — рассказала «Призыву» директор управляющей организации «Эксперт» Юлия Икизли.

Зимой в единые платежки включили «лишних» 5-7 тысяч рублей за общедомовые приборы учета тепловой энергии.

Многие жители заплатили по счетам, несмотря на неожиданный скачок цен. Но вопросы к установке счетчиков в домах остались. Жителей многоквартирных домов поддержали управляющие компании и руководство администрации поселка. До настоящего времени большинство приборов учета тепловой энергии не введены в эксплуатацию, поскольку не дали своего согласования жители и управляющие компании. Более того, эксперты выявили множество недостатков при установке счетчиков. Но в компании «Владимиртеплогаз» не признавали, что были какие-то недостатки. Об этом «Призыв» сообщал здесь. Но спустя полгода решение сетевиков изменилось в пользу жителей.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»