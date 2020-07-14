Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности ООО «Ингеопроект»

Руководителем Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении юридического лица — ООО «Ингеопроект» к административной ответственности по части 4 статьи 14.32 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 50 000 рублей.Поводом к возбуждению административного дела явилось решение по возбужденному делу, принятое Комиссией Владимирского УФАС России о признании ООО «Ингеопроект» нарушившим пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».