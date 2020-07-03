Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности главу администрации МО пос. Иванищи Гусь-Хрустального района

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд администрацией МО пос. Иванищи (сельское поселение) Гусь-Хрустального района, в ходе которой было выявлено следующее.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, а также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В ходе проверки установлено, что отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год в единой информационной системе в сфере закупок администрацией МО пос.Иванщи размещен лишь 15 апреля 2020 года.

Лицом, уполномоченным на размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций является глава администрации муниципального образования.

По итогам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении руководителем Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении главы администрации МО пос. Иванищи Гусь-Хрустального района к административной ответственности по части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 15000 рублей.