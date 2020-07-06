Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности должностное лицо — генерального директора ООО «Ингеопроект»

Руководителем Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица — генерального директора ООО «Ингеопроект» к административной ответственности по части 4 статьи 14.32 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 15000 рублей.

Поводом к возбуждению административного дела явилось решение по возбужденному делу, принятое Комиссией Владимирского УФАС России о признании ООО «Ингеопроект» нарушившим пункт 4 статьи 16 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».