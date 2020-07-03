Владимирское УФАС России привлекло к административной ответственности должностное лицо ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Владимирской области

Руководителем Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Владимирской области к административной ответственности по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 2000 рублей.

Административное дело возбуждено по материалам проверки министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое установило, что должностное лицо ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Владимирской области в нарушение требований действующего законодательства несвоевременно разместило в общедоступной информационной системе в сети «Интернет» сведения о заключении договоров.