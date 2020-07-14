Владимирским УФАС России жалоба ООО «Импульс» признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Импульс» на действия заказчика и организатора закупки — АО «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» при проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств для нужд АО «ОРЭС-Владимирская область» РЭС г. Владимир.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях АО «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» Комиссией Владимирского УФАС не было выявлено нарушения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.