Владимирские школьники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году

Предварительные итоги первых Единых государственных экзаменов подвёл Рособрнадзор. Есть результаты по географии, литературе, информатике и ИКТ. Владимирские выпускники, как и все школьники страны, сдали их 3 июля, в основной период кампании-2020. И сдали неплохо. Во всяком случае, лучше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба администрации области.

Средний тестовый балл в регионе поднялся по всем сданным в начале июля предметам.

На 5,5 балла вырос средний тестовый по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, на 5 баллов — по географии и на 1 балл — по литературе. Кроме того, стало больше высокобалльных и стобалльных работ. Например, 8 участников ЕГЭ из Владимирской области набрали максимальный балл по информатике. Это учащиеся владимирской гимназии № 3 и школ № 25 и 48 областного центра, ковровской школы № 5, школы № 2 города Гусь-Хрустального, школы № 4 города Вязники, школы № 5 города Кольчугино и школы № 8 округа Муром.

«Стобалльником» по географии стал учащийся владимирской школы № 22. 100 баллов за знания по литературе получила выпускница школы № 37 города Владимира. Ранее «Призыв» сообщал об особенностях сдачи ЕГЭ в период пандемии, с которыми пришлось столкнуться владимирским выпускникам.

Алексей Кузьмин

Фото «Призыва»