Владимирская область вошла в пятерку самых грибных регионов

Владимирская область заняла четвертую строчку рейтинга самых грибных российских регионов этого года. За нашу область отдали голоса 8,75% опрошенных сервисом по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru. Пользователям соцсетей предлагалось назвать регион, где, по их мнению, больше всего грибов в этом году. Примечательно, что среди регионов-соседей в первую десятку вошла только Московская область. Она заняла пятую строчку рейтинга.

Большинство россиян (40%) отправляются за грибами в Карелию.

20% опрошенных едут в башкирские леса за белыми, маслятами и опятами. Замыкает тройку лидеров Ленинградская область (12,5%). Меньше всего грибов, согласно рейтингу, можно собрать в Краснодарском крае и Татарстане (1,25 %).

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские грибники уже открыли сезон. Социальные сети пестрят фотографиями собранных маслят, подберезовиков и лисичек.

Ольга Ефремова

Фото: lastday.club