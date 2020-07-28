Владимирская область успешно проходит «гражданский экзамен»

Реализация федерального проекта «Гражданский экзамен» в регионе показала большой запрос наших земляков на неангажированные просветительские проекты. Тысячи владимирцев прошли «Гражданский экзамен» на знание Конституции страны, а общее число заинтересовавшихся инициативой жителей Владимирской области составило почти 900 000 человек. Этот проект предлагает желающим проверить свою компетенцию в сфере основных общественно-политических принципов функционирования российского государства. И если эта компетенция окажется недостаточной — можно её повысить, ознакомившись с подборкой полезных знаний на онлайн-площадке проекта.

Первая фаза проекта «Гражданский экзамен» стартовала 22 июня и проходила в нашем регионе в течение двух недель.

Начало проекта было чисто практическим — широко и непредвзято информировать людей о ключевых правах, свободах и обязанностях, которые содержал и которыми пополнится после плебисцита Основной Закон страны. А главная цель «Гражданского экзамена» — развитие «конституционного сознания» в обществе в целом, когда дух закона играет такую же заметную роль, как и его буква.

Запрос на личное участие

Презентация онлайн-площадки «Гражданского экзамена» специально проводилась с прицелом на главную для развития страны социальную группу: первыми с проектом смогли ознакомиться студенты РАНХиГС. Всем заинтересовавшимся участникам проекта предложили ответить на 55 вопросов, относящихся к прежней версии Конституции, и разобраться, какие именно изменения предлагается в нее внести.

Внесение поправок в Конституцию в итоге поддержали 71,18% избирателей Владимирской области, против выступили 27,82%.

Примечательно, что итоговая явка составила 53,26% избирателей. Это примерно на треть больше, чем на губернаторских выборах в сентябре 2018 года, когда явка составила около 38%.

— Рост внимания к голосованию можно считать свидетельством того, что запрос на личное участие в определении дальнейшего развития Владимирской области и России в целом растёт, — отметил в ходе презентации первый вице-губернатор и региональный руководитель проекта Александр Ремига.

Польза знания

Задача, которую перед собой ставит команда проекта «Гражданский экзамен» — в доступной и четкой форме объяснить ключевые культурные, юридические, исторические и социальные принципы, на которых основывается жизнь в России. Всего в Конституцию России после голосования было внесено 206 поправок. Значительная их часть относится к сфере социальной защиты, гарантирующей исполнение социальных обязательств государства при любых обстоятельствах.

Свои интересы и их гарантии нужно знать, а платформа «Гражданского экзамена» — это удобный инструментом для повышения компетенции.

Закрепление минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий и пособий, социальное партнерство в трудовых отношениях и уважение человека труда – эти и другие конституционные обязанности государства непосредственно связаны с интересами конкретного гражданина России. Просветительские технологии удаленного доступа с последующим онлайн-тестированием позволят присоединиться к проекту максимальному числу участников.

Гражданское осознание

Высокий интерес владимирцев к проекту «Гражданский экзамен» показал необходимость расширения деятельности онлайн-платформы. 9 июля во Владимирской области стартовала новая фаза всероссийской акции «Гражданский экзамен-2020. Конституция Российской Федерации», которая продлится до 12 декабря 2020 года – Дня Конституции. Уже сейчас ее масштаб можно охарактеризовать как беспрецедентный, исходя из продолжительности, числа участников и количества вопросов, предложенных для изучения. В состав организаторов мероприятия, помимо команды проекта «Гражданский экзамен», вошли Ассамблея народов России, добровольческий корпус «Волонтеры Конституции» и всероссийский форум «Устойчивое развитие».

До Дня Конституции будут сданы экзамены по 300 вопросам, затрагивающим различные положения Основного Закона страны. Акция будет проходить в 7 этапов, на каждом из которых будут подробно рассмотрены от одной до двух глав Конституции.

Желающие могут подключиться к акции на любом из ее этапов вплоть до 9 декабря 2020 года.

Объяснение Конституции — важный, но не единственный этап проекта. «Гражданский экзамен» можно будет сдать по избирательной системе страны и полномочиям выборных лиц, историческому и культурному наследию России, русскому языку, философии, экологии и многим другим сферам знаний, в которых обязан быть компетентным ответственный гражданин.

Гражданская активность Владимирской области всегда была на высоком уровне, с 2018 года в регионе действует масштабная программа «Владимирские общественные инициативы», в рамках которой совместные проекты реализуют администрация Владимира и общественные организации. Просветительский проект «Гражданский экзамен» наверняка будет интересен не только общественникам, но и жителям региона с активной позицией, считают организаторы проекта, призывая всех желающих принять в нем участие.

Фото «Призыва» и journal.dobro.ru