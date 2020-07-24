Владимирская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

Владимирская область официально переходит ко второму этапу снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом губернатор написал на своей странице в социальных сетях сегодня рано утром. Владимир Сипягин сопроводил новость восклицательными знаками и соответствующим жестом. «Вчера вечером после получения соответствующих рекомендаций от главного санитарного врача области я дал поручение своему первому заместителю Александру Ремиге подписать необходимый указ», — отметил губернатор.

Что интересно, на официальном сайте стопкоронавирус.рф наш регион давно выделен светло-зеленым цветом, что соответствует второму этапу снятия карантинных мер. А по цифрам мы до сих пор не соответствует этому. Коэффициент распространения инфекции в регионе впервые опустился до 0,88 только вчера. Тогда как для второго этапа он должен не превышать 0,8 и желательно продержаться на таком уровне минимум 4 дня.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,88.

Из положительных трендов — устойчивое снижение скорости распространения инфекции. Сейчас она равна 0,7%. Уже три дня подряд выявляются меньше 40 новых случаев заражения. Такие показатели были зафиксированы в регионе последний раз в конце апреля. На сто тысяч населения заразились COVID-19 389 жителей области, сообщает «Яндекс».

Как известно, на каждом новом этапе снятия ограничений должны открываться новые объекты инфраструктуры. При этом наш регион в этом вопросе и так шёл с опережением графика. Уже на первом этапе в области заработали крупные торговые центры, кафе и рестораны. А накануне стало известно, что к обычному режиму работы переходят детские сады.

Ранее «Призыв» сообщал, что решение об открытии школ примут 20 августа. Тогда объявят, будет ли обучение в начале учебного года очным или дистанционным.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»