Владимирская область обновила трехмесячный минимум по COVID-19

Во Владимирской области за минувшие сутки зафиксированы 26 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее на одного заболевшего в регионе было больше, а значит, тенденция к снижению инфицированных продолжается. Последний раз такое количество заболевших регистрировалось в конце апреля.

Владимирская область официально перешла на второй этап снятия ограничений.

Между тем Владимир вновь оказался в числе лидеров по количеству инфицированных за сутки. Вместе с Гусь-Хрустальным районом областной центр показал наибольший прирост за последние 24 часа. В статистику распространения инфекции там добавились по 7 человек. В Ковровском районе заразились COVID-19 6 человек. По 2 новых случая отмечено в Муромском, Меленковском районах и городе Радужном.

Число муниципальных образований, где были выявлены новые случаи заболевания, также снизилось. За сутки коронавирус подтвердили у жителей 6 районов области. Днем ранее цифра была выше — 8.

На этом фоне Владимирская область продолжает возвращаться к нормальной жизни. Многие ограничения уже отменили. При этом долгожданной смены в загородных и школьных лагерях Владимира не будет. Власти города считают, что эпидемиологическая обстановка еще довольно сложная. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото АГН «Москва»