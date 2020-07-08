Владимир Сипягин предложил открывать поликлиники по частям

Губернатор области изучает возможность открытия больниц и поликлиник хотя бы по частям — блоками. Владимир Сипягин оценил финансовое состояние медучреждений, лишённых возможности оказывать плановую помощь пациентам, на своём вчерашнем отчёте перед депутатами Законодательного Собрания области. Больницы падают в пропасть, скоро нечем будет платить зарплаты врачам, считает он.

— Возникла огромная проблема финансового состояния больниц. Я об этом говорю Роспотребнадзору. Завтра нам с вами, уважаемые депутаты, придётся принимать решение о финансировании этой сферы, для того чтобы просто поддержать больницы, — отметил Владимир Сипягин. — Я к вам приду и скажу: надо денег выделить. Плановая помощь не оказывается, нечем скоро будет платить зарплату врачам.

При нынешней ситуации медучреждения смогут нормально продолжать работу лишь месяц, заявил губернатор.

По мнению депутата ЗС из комитета по социальной политике и здравоохранению Ирины Кирюхиной, за 2,5 месяца отсутствия плановой медицинской поддержки состояние здоровья многих жителей области ухудшилось. А закрытые поликлиники заставили людей искать врачебную помощь в других регионах страны.

— Растёт отток пациентов в соседние регионы. В медицинских учреждениях копится задолженность. Открываются парикмахерские, фитнес-клубы, а поликлиники не открываются, это очень актуально, — выразила обеспокоенность Ирина Кирюхина.

Оказание плановой медицинской помощи прекращено в регионе с 25 марта. И открыть поликлиники и больницы может только Роспотребнадзор в зависимости от ситуации с коронавирусом, отметил Владимир Сипягин. По его словам, он регулярно общается на эту тему с главным санитарным врачом региона Татьяной Даниловой.

— Последний раз обратился в Роспотребнадзор два дня назад. Татьяна Данилова пока думает. Надеюсь, она примет правильное решение. Но я ничего не буду обещать. Я рассматриваю вариант немассового открытия всех больниц во Владимирской области. Открывая шаг за шагом, мы смотрим, насколько возросла опасность заражения. Эта страшная болезнь, люди умирают. Мы будем открывать плановую медицинскую помощь блоками. Открыли – посмотрели, — объяснил механизм снятия ограничений глава региона.

По словам Владимира Сипягина, он уже прошел по лезвию ножа, когда принимал решение об открытии крупных торговых центров. Как и с поликлиниками, происходить это должно только на третьем этапе снятия ограничений. Наш регион соответствует только первому. Поэтому, считает губернатор, он где-то даже превысил свои полномочия. Но с поликлиниками так не получится. Здесь без одобрения Роспотребнадзора не обойтись.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе возобновили работу бассейны.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»