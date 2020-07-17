Владимир Рузин умер накануне своего дня рождения

Всего один день не дожил Владимир Рузин до своего дня рождения. 16 июля известный владимирский художник-график умер в московской частной клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Сегодня ему исполнилось бы 72 года.

Работать в технике гравюры осмелится не каждый. Слишком сложный и трудоемкий процесс. Но народный художник России Владимир Рузин трудностей не боялся. На своей юбилейной выставке в 2018 году мастер представил офорты и гравюры в редкой ныне технике меццо-тинто. Его мастерство было высоко оценено коллегами по цеху.

На открытии юбилейной выставки Владимиру Ивановичу вручили Золотую медаль имени В. Сурикова — высочайшую награду, учрежденную Союзом художников России. К этому времени в копилке мэтра уже были Серебряная медаль Российской академии художеств (2009), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» (2011) и Золотая медаль «Духовность. Традиции. Мастерство» Союза художников России (2013).

Не менее ценится во Владимире педагогический талант художника.

Он стоял у истоков создания художественно-графического факультета Владимирского педагогического института, ставшего в наши дни частью Владимирского государственного института. С 40-летием педагогической деятельности профессора Рузина поздравляли в 2018 году ректор ВлГУ Анзор Саралидзе, его коллеги и ученики. Все они скорбят о потере любимого учителя и непревзойденного мастера. Как и все люди, знавшие этого достойнейшего человека.

Вероятнее всего, публичное прощание с покойным не состоится из-за угрозы коронавирусного заражения. Но у нас навсегда останутся его талантливые работы и теплые воспоминания о Художнике, Учителе, Человеке…

Татьяна Лысова

Фото Виктории Турковой