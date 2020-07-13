Владимир Лаптев: в каких фильмах он снимался?

13 июля 1946 года родился Владимир Лаптев, актер Владимирского театра драмы, режиссер-постановщик, заслуженный артист Эстонии, заслуженный работник культуры РФ, доцент Российской академии театрального искусства (ГИТИС). За более чем 60 лет своей творческой жизни Владимир Георгиевич поставил более 100 спектаклей для драматического, оперного и музыкального театров Москвы, Севастополя, Улан-Удэ, Таллина, Нижнего Новгорода и, конечно, Владимира. Как режиссер стал лауреатом 14 международных театральных фестивалей. В качестве артиста сыграл более 300 ролей в театре и кино у таких режиссеров, как: В. Шукшин, А. Алов и В. Наумов, А. Файнциммер, В .Туров, В. Сааков, М. Козаков, Г. Юнгвальд-Хилькевич, В. Дербенев, М.Бланк, Л. Лайус, М. Пылдрос, Ю. Силларт, В. Москаленко, О. Перуновская и др. Награжден премией за лучшую мужскую роль (Гаев «Вишневый сад») на фестивале «Балтийский дом». Как педагог выпустил 17 наборов студентов актерского и режиссерского отделений в Москве, Улан-Удэ, Таллине, Владимире. С помощью этого теста давайте сегодня вспомним наиболее интересные и яркие роли Владимира Лаптева.

В каком фильме Василия Шукшина снялся Владимир Лаптев в начале 70-х? Печки-лавочки Странные люди Калина красная Правильно! Неправильно! - В каком из фильмов про мушкетеров актер сыграл Дигби, правую руку генерала Монка - соперника английского короля Карл II? Д’Артаньян и три мушкетёра Мушкетеры 20 лет спустя Тайна королевы Анны, или Мушкетёры 30 лет спустя Правильно! Неправильно! - В каком популярном сериале СТС Владимир Лаптев стал преподавателем литературы Льва Михайловича по прозвищу Палочка? Кадетство Молодежка Папины дочки Правильно! Неправильно! - В каком фильме Михаила Козакова актер перевоплотился в композитора, поэта и певца Александра Вертинского? Медная бабушка Играем Шекспира Очарование зла Правильно! Неправильно! - В какой современной экранизации Достоевского Владимир Лаптев сыграл Петра Миусова? Бесы Идиот Братья Карамазовы Правильно! Неправильно! - В каком российско-американском фильме Владимир Георгиевич стал папой римским Иоанном Павлом II? Миссия: Пророк Молодой папа Мольба Правильно! Неправильно! - В каком мистически-детективном сериале Первого канала Владимир Лаптев выступил в роли генерала Котова? Мосгаз Обратная сторона Луны Личная жизнь следователя Савельева Правильно! Неправильно! - В каком сериале Сергея Урсуляка про битву за Сталинград актер снялся в роли военного хирурга? Жизнь и судьба Долгое прощание Сочинение ко Дню Победы Правильно! Неправильно! - В каком фильме Владимир Лаптев сыграл градоначальника Санкт-Петербурга Виктора фон Валя, обвинившего одного из самых богатых золотопромышленников и меценатов России в сумасшествии и пособничестве революционерам? Несокрушимый Всадник по имени Смерть Помогите мне... Я страшно богат Правильно! Неправильно! - В каком сериале – российской адаптации «Доктора Хауса» Владимир Георгиевич стал профессором университета? Доктор Рихтер Доктор Тырса Доктор Вера Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Владимир Лаптев: в каких фильмах он снимался? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook