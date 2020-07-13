Владимир Лаптев: в каких фильмах он снимался?

13 июля 1946 года родился Владимир Лаптев, актер Владимирского театра драмы, режиссер-постановщик, заслуженный артист Эстонии, заслуженный работник культуры РФ, доцент Российской академии театрального искусства (ГИТИС). За более чем 60 лет своей творческой жизни Владимир Георгиевич поставил более 100 спектаклей для драматического, оперного и музыкального театров Москвы, Севастополя, Улан-Удэ, Таллина, Нижнего Новгорода и, конечно, Владимира. Как режиссер стал лауреатом 14 международных театральных фестивалей. В качестве артиста сыграл более 300 ролей в театре и кино у таких режиссеров, как: В. Шукшин, А. Алов и В. Наумов, А. Файнциммер, В .Туров, В. Сааков, М. Козаков, Г. Юнгвальд-Хилькевич, В. Дербенев, М.Бланк, Л. Лайус, М. Пылдрос, Ю. Силларт, В. Москаленко, О. Перуновская и др. Награжден премией за лучшую мужскую роль (Гаев «Вишневый сад») на фестивале «Балтийский дом». Как педагог выпустил 17 наборов студентов актерского и режиссерского отделений в Москве, Улан-Удэ, Таллине, Владимире. С помощью этого теста давайте сегодня вспомним наиболее интересные и яркие роли Владимира Лаптева.
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