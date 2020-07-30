Владимир Безруков назначен главным врачом Областной клинической больницы

Место главного врача Областной клинической больницы занял Владимир Безруков. Официально пост он занял с 27 июля, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Многим он хорошо знаком как бывший руководитель этого самого департамента. Этот пост Безруков занимал с декабря 2010-го по апрель 2013 года и покинул его при Светлане Орловой. В его послужном списке карьера в Селивановской ЦРБ, «Белом доме» и в учреждениях здравоохранения государственной и негосударственной форм собственности.

Общий стаж работы в системе здравоохранения – 19 лет.

С делами в Областной клинической больнице Владимир Безруков начал знакомиться еще в июне. После ухода прежнего главврача Игоря Бондаренко его сначала стали часто видеть в медучреждении, а затем он стал заместителем главного врача ОКБ. На сайте «Белого дома» даже появилась новость, что сотрудники больницы просят назначить руководителем именно Безрукова.

В феврале этого года Владимир Безруков дал эксклюзивное интервью главному редактору «Призыва». В нем он высказал свою позицию по тесному сотрудничеству частной и государственной медицины. Почитать его можно здесь.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»