Владельцы затопленных гаражей готовы судиться с дорожниками

Дождевую воду у гаражного кооператива на «Пекинке» откачал дорожный подрядчик. Несколько дней потребовалось рабочим, чтобы осушить искусственный пруд глубиной больше 10 метров. Но фундамент гаражей на улице Народной после потопа пошел трещинами.

Напомним, что на прошлой неделе из-за размытого дорожного откоса на трассе М-7 были забиты ливневки. Все гаражи в округе были затоплены: отсырели стены, проводка, у людей пострадало имущество, включая зимние заготовки.

Затопленный участок, где проводится капитальный ремонт трассы, ещё не введен в эксплуатацию, говорят федеральные дорожники. Согласно госконтракту следить за благоустройством дорожного полотна всё это время должен подрядчик, а именно – содержать и охранять объект с момента начала производства работ до подписания акта приемочной комиссией. Если конструкции причиняется ущерб, обнаружены повреждения, подрядчик за свой счет должен провести ремонт и устранить все недостатки.

По фундаменту подтопленных гаражей пошли трещины.

— Размыв откоса насыпи на трассе М-7 «Волга» образовался из-за обильных осадков. Генеральная подрядная организация незамедлительно приступила к устранению последствий. В настоящее время восстановительные работы продолжаются. Водопропускная труба прочищена, вода откачана, — ответили «Призыву» представители Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Кто будет нести ответственность за испорченное имущество, в Упрдоре не ответили. Но владимирцы собираются подать иски к подрядчику.

— Воду действительно откачали, но трубы засорены, всё обвалилось. Гаражи подмыло, пошли трещины. Мы ждали, когда уйдет вода, чтобы подготовить иски о возмещении ущерба, — говорит Юлия Курлыгина, владелица гаража.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за продолжительных дождей затопило другой участок рядом с федеральной трассой — дорогу к надземному переходу на улице Лакина. Люди, которые лишились привычных «зебр» на дороге, теперь с большим трудом переходят трассу М-7.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Видео Юлии Курлыгиной