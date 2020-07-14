Верю – не верю: 10 удивительных фактов о владимирской почте

Проверьте свои знания и память

Каждое второе воскресенье июля в России отмечают День российской почты. Профессиональный праздник утвержден указом президента РФ от 16 мая 1994 года № 944 в ознаменование той роли, которую почта сыграла в развитии нашего государства. Ее история насчитывает более тысячи лет. Она является одной из старейших в Европе. В Киевской Руси уже в X веке существовал «повоз» — обязанность населения предоставлять лошадей «от стана к стану» для княжеских гонцов и слуг. А с XIII века ямская повинность отбывалась всем окрестным населением, которое было обязано доставлять в определённые пункты лошадей с проводниками. Организация отправки большого количества писем в строго определенное время в любую точку вдоль почтовой линии началась в России с 1668 года. За это время много удивительного произошло в истории владимирской почты. Попробуйте догадаться, какие из нижеприведенных фактов являются верными, а какие нет.

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Верю – не верю: 10 удивительных фактов о владимирской почте Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+
Теги: , ,

Обсуждение 2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение