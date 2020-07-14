Верю – не верю: 10 удивительных фактов о владимирской почте

Каждое второе воскресенье июля в России отмечают День российской почты. Профессиональный праздник утвержден указом президента РФ от 16 мая 1994 года № 944 в ознаменование той роли, которую почта сыграла в развитии нашего государства. Ее история насчитывает более тысячи лет. Она является одной из старейших в Европе. В Киевской Руси уже в X веке существовал «повоз» — обязанность населения предоставлять лошадей «от стана к стану» для княжеских гонцов и слуг. А с XIII века ямская повинность отбывалась всем окрестным населением, которое было обязано доставлять в определённые пункты лошадей с проводниками. Организация отправки большого количества писем в строго определенное время в любую точку вдоль почтовой линии началась в России с 1668 года. За это время много удивительного произошло в истории владимирской почты. Попробуйте догадаться, какие из нижеприведенных фактов являются верными, а какие нет.

Первые почтовые станции – ямы – были организованы на Руси в XII веке Золотой Ордой. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В связи с образованием по указу Екатерины II Владимирского наместничества на повестку дня встал вопрос об учреждении в губернии почты. За три года во всех городах и уездах губернии были учреждены почтовые дворы, при которых должны «ямщики безотлучно с лошадьми находиться». Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В 1795 году во Владимире у Золотых ворот было специально построено изящное здание для почтовой конторы по проекту губернского архитектора Чистякова (ныне дом № 1 по ул. Большой Московской). Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Почтовая контора во Владимире у Золотых ворот в конце XIX века работала до 10 часов вечера. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Кроме почтовой конторы, в разных публичных местах города стояло около 20 почтовых ящиков для писем. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Организатор почтовой службы в Ковровском уезде Григорий Федоров возглавлял местную почту в течение 19 лет и сумел из мелкого канцелярского чиновника подняться в высший круг местного общества. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В 30-х годах назрела необходимость расширения главного почтового отделения Владимира, и на улице Подбельского за два года было построено новое величественное здание в стиле сталинского ампира. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Первые почтовые марки, посвященные Владимирской области, появились в 1958 году. На одной из них были изображены Золотые ворота, а на второй… улица Горького. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Во Владимирской области на сегодняшний день действуют 442 почтовых отделения. Больше всего их во Владимире – 77, а самый маленький почтамт в Собинке – всего 39 отделений. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Единственный памятник почтальону во Владимирской области стоит в селе Хомутово Селивановского района. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Верю – не верю: 10 удивительных фактов о владимирской почте Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook