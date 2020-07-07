Венерин башмачок найден в заброшенных карьерах на Таре

С орхидеями, экзотическими растениями с красивыми цветками и пьянящими ароматами, у большинства соотечественников ассоциируются далекие заморские страны — от южных широт до заповедных уголков туманного Альбиона. Однако они встречаются и во Владимирской области, хотя представляют собой большую редкость. Среди них — цветок с романтическим названием «венерин башмачок». Эта русская северная орхидея, согласно открытым источникам в нашем регионе встречается в Дюкинских карьерах в Судогодском районе, а также в малых количествах близ посёлков Мстера Вязниковского района и Мелехово Ковровского района. Между тем эти редкие краснокнижные цветы встречаются ещё и на берегу реки Тары — на бывшей средневековой границе Стародубского княжества, где их, кажется, ещё никто никогда не описывал.

Экзоты в Потарье

Венерин башмачок предпочитает почвы, богатые кальцием. Так что там, где есть известняк при условии сочетания прочих благоприятных условий, эти уникальные для наших мест цветы и стоит искать. В самом деле, в Судогодском и Ковровском районах венерин башмачок растёт как раз у карьеров по добыче известняка. В Потарье таких карьеров нынче нет, поэтому венерин башмачок (у него известны еще такие народные названия, как адамова голова, кукушкины сапожки и марьин башмачок — Марья у нас куда естественнее, нежели древнеримская богиня Венера) там особенно и не искали.

В Судогодском районе для туристов организуют платные экскурсии с показом мест произрастания венерина башмачка.

Однако, как выяснилось, неподалеку от деревни Осинки и несуществующего ныне села Петровское в XVIII-XIX веках существовали небольшие карьеры на берегу реки Тары по кустарной добыче камня-известняка. Эти карьеры уже давным-давно заброшены. Но известняк там никуда не делся. В некоторых местах высоченные, метров по 20, береговые откосы сложены из сплошного известняка, над которыми растут роскошные смешанные хвойно-лиственные леса с соснами, елями, березами, дубами, ольхой и прочими видами деревьев. Именно там, на высоком речном берегу, и попадаются диковинные цветы-орхидеи.

Высотой они от 20 см до полуметра, листья у них широкие эллиптической формы, заостренные на конце и ровные по краям. А вот цветок желтого цвета по форме действительно напоминает башмак, причем не современный ботинок, а некое подобие средневекового башмака. Рисунки таких башмаков можно видеть, к примеру, в советских мультфильмах по западным сказкам «Снежная королева» или «Заколдованный мальчик». Эти цветы-башмаки обладают слабым, но приятным сладковатым ароматом, похожим за запах ванили.

Зелёный долгожитель

Грунт с большим содержанием кальция, а также сравнительная труднодоступность (торных дорог там нет, есть только малоприметные и знакомые лишь местным жителям тропы) способствуют тому, что уникальная в Северо-Восточной Руси орхидея венерин башмачок уцелела на бывшей средневековой границе Стародубского княжества и великого княжества Владимирского на реке Таре.

Пока цветы не появятся, идентифицировать данное растение способны лишь специалисты, а дилетанту это достаточно сложно. Ждать поры цветения приходится очень долго. Венерин башмачок уникален еще и тем, что это растение впервые зацветает лишь на 15-17-м году жизни! Почти как легендарный цветок папоротника, который уже не один век романтики безуспешно ищут в ночь на Ивана Купалу. А цветут венерины башмачки всего лишь пару недель. Поэтому увидеть такие цветки непросто вдвойне.

Пора цветения венерина башмачка — июнь. Сейчас он уже отцвел. Данное растение — многолетнее, но среди многолетников венерин башмачок — долгожитель, причем по сроку своей жизни сопоставим не с травами, а с деревьями!

Биологи установили, что венерин башмачок может расти до 100 лет.

Скорее всего, на берегу реки Тары это растение встречается с глубокой древности. И ныне радующие глаз желтые цветы необычной формы на берегу Тары — всего лишь «внуки» цветков, которые красовались в местных лесах во времена Екатерины II.

Предмет гордости

Сегодня венерин башмачок входит в число редких охраняемых растений, занесенных в Красную книгу. Известно о его применении в лекарственных целях народными целителями Сибири и в тибетской медицине, но у нас в силу своей редкости и охранного статуса в число лекарственных сборов эта орхидея не входит.

Известно, что за границей венерин башмачок широко культивируют в качестве декоративного растения. А вырастить его очень непросто, да и терпения для того, чтобы увидеть хотя бы первые цветы, потребуется немало. Там же, где данное растение можно видеть в дикой природе, этот факт становится предметом гордости и привлекает туристов. К примеру, в Норвегии, в губернии Нур-Трёнделаг, в центральной части страны, стилизованное изображение цветка венерина башмачка является официальным гербом коммуны (что-то типа нашего сельского муниципального образования) Сноса. И это несмотря на то, что там растет множество других, подчас не менее экзотических растений.

Так что сарыевцам можно только гордиться тем, что на их территории растет столь диковинный и редкий для Владимирского края цветок. Конечно, в герб поселения его вряд ли введут, а вот туристическую тропу на старинные карьеры по живописнейшему берегу Тары к экзотическим орхидеям, а также в не менее уникальные для этих широт липовые леса организовать вполне бы стоило. Хотя с другой стороны, если туда массовый турист пойдет, уцелеют ли тогда в Потарье эти экзотические цветы?

Николай Фролов

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