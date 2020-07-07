Венерин башмачок найден в заброшенных карьерах на Таре

Редкий цветок включён в Красную книгу  

С орхидеями, экзотическими растениями с красивыми цветками и пьянящими ароматами, у большинства соотечественников ассоциируются далекие заморские страны — от южных широт до заповедных уголков туманного Альбиона. Однако они встречаются и во Владимирской области, хотя представляют собой большую редкость. Среди них — цветок с романтическим названием «венерин башмачок». Эта русская северная орхидея, согласно открытым источникам в нашем регионе встречается в Дюкинских карьерах в Судогодском районе, а также в малых количествах близ посёлков Мстера Вязниковского района и Мелехово Ковровского района. Между тем эти редкие краснокнижные цветы встречаются ещё и на берегу реки Тары — на бывшей средневековой границе Стародубского княжества, где их, кажется, ещё никто никогда не описывал.

Экзоты в Потарье

Венерин башмачок предпочитает почвы, богатые кальцием. Так что там, где есть известняк при условии сочетания прочих благоприятных условий, эти уникальные для наших мест цветы и стоит искать. В самом деле, в Судогодском и Ковровском районах венерин башмачок растёт как раз у карьеров по добыче известняка. В Потарье таких карьеров нынче нет, поэтому венерин башмачок (у него известны еще такие народные названия, как адамова голова, кукушкины сапожки и марьин башмачок — Марья у нас куда естественнее, нежели древнеримская богиня Венера) там особенно и не искали.

В Судогодском районе для туристов организуют платные экскурсии с показом мест произрастания венерина башмачка.

Однако, как выяснилось, неподалеку от деревни Осинки и несуществующего ныне села Петровское в XVIII-XIX веках существовали небольшие карьеры на берегу реки Тары по кустарной добыче камня-известняка. Эти карьеры уже давным-давно заброшены. Но известняк там никуда не делся. В некоторых местах высоченные, метров по 20, береговые откосы сложены из сплошного известняка, над которыми растут роскошные смешанные хвойно-лиственные леса с соснами, елями, березами, дубами, ольхой и прочими видами деревьев. Именно там, на высоком речном берегу, и попадаются диковинные цветы-орхидеи.

Полянка с венериным башмачком на берегу реки Тары

Высотой они от 20 см до полуметра, листья у них широкие эллиптической формы, заостренные на конце и ровные по краям. А вот цветок желтого цвета по форме действительно напоминает башмак, причем не современный ботинок, а некое подобие средневекового башмака. Рисунки таких башмаков можно видеть, к примеру, в советских мультфильмах по западным сказкам «Снежная королева» или «Заколдованный мальчик». Эти цветы-башмаки обладают слабым, но приятным сладковатым ароматом, похожим за запах ванили.

Зелёный долгожитель

Грунт с большим содержанием кальция, а также сравнительная труднодоступность (торных дорог там нет, есть только малоприметные и знакомые лишь местным жителям тропы) способствуют тому, что уникальная в Северо-Восточной Руси орхидея венерин башмачок уцелела на бывшей средневековой границе Стародубского княжества и великого княжества Владимирского на реке Таре.

Пока цветы не появятся, идентифицировать данное растение способны лишь специалисты, а дилетанту это достаточно сложно. Ждать поры цветения приходится очень долго. Венерин башмачок уникален еще и тем, что это растение впервые зацветает лишь на 15-17-м году жизни! Почти как легендарный цветок папоротника, который уже не один век романтики безуспешно ищут в ночь на Ивана Купалу. А цветут венерины башмачки всего лишь пару недель. Поэтому увидеть такие цветки непросто вдвойне.

Цветы действительно похожи на башмак

Пора цветения венерина башмачка — июнь. Сейчас он уже отцвел. Данное растение — многолетнее, но среди многолетников венерин башмачок — долгожитель, причем по сроку своей жизни сопоставим не с травами, а с деревьями!

Биологи установили, что венерин башмачок может расти до 100 лет.

Скорее всего, на берегу реки Тары это растение встречается с глубокой древности. И ныне радующие глаз желтые цветы необычной формы на берегу Тары — всего лишь «внуки» цветков, которые красовались в местных лесах во времена Екатерины II.

Предмет гордости

Сегодня венерин башмачок входит в число редких охраняемых растений, занесенных в Красную книгу. Известно о его применении в лекарственных целях народными целителями Сибири и в тибетской медицине, но у нас в силу своей редкости и охранного статуса в число лекарственных сборов эта орхидея не входит.

Известно, что за границей венерин башмачок широко культивируют в качестве декоративного растения. А вырастить его очень непросто, да и терпения для того, чтобы увидеть хотя бы первые цветы, потребуется немало. Там же, где данное растение можно видеть в дикой природе, этот факт становится предметом гордости и привлекает туристов. К примеру, в Норвегии, в губернии Нур-Трёнделаг, в центральной части страны, стилизованное изображение цветка венерина башмачка является официальным гербом коммуны (что-то типа нашего сельского муниципального образования) Сноса. И это несмотря на то, что там растет множество других, подчас не менее экзотических растений.

Герб норвежской коммуны Сноса со стилизованным изображением венерина башмачка

Так что сарыевцам можно только гордиться тем, что на их территории растет столь диковинный и редкий для Владимирского края цветок. Конечно, в герб поселения его вряд ли введут, а вот туристическую тропу на старинные карьеры по живописнейшему берегу Тары к экзотическим орхидеям, а также в не менее уникальные для этих широт липовые леса организовать вполне бы стоило. Хотя с другой стороны, если туда массовый турист пойдет, уцелеют ли тогда в Потарье эти экзотические цветы?

Николай Фролов

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