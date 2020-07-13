Вакансий на рынке труда стало больше на 40 процентов

После ослабления ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, во Владимирской области начал восстанавливаться рынок труда. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru, проанализировавшие рынок труда в регионе. Количество открытых вакансий в июне этого года увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим месяцем, считают эксперты.

— Область вышла на докризисный уровень, опередив показатели по России в целом: так, год назад вакансий в области было столько же, — говорится в исследовании.

Выросло также количество резюме. В июне их на 8% больше, чем в мае, и на 22%, чем в июне 2019 года.

Чаще всего в июне этого года организации региона нуждались в специалистах таких сфер, как «Продажи» (28% от общего числа вакансий в регионе), «Производство» (17%), «Рабочий персонал» (16%), «Транспорт, логистика» (8%), «Медицина, фармацевтика» (7%).

Среди соискателей наиболее популярными оказались также профессиональные сферы «Продажи» (17% от общего числа резюме в регионе), «Производство» (8%), «Транспорт, логистика» (8%), «Административный персонал» (7%), и «Бухгалтерия» (8%).

Особенным спросом по сравнению с маем пользовались специалисты таких профессиональных сфер, как «Спорт, фитнес, красота» (+193%), «Госслужба, НКО» (+192%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+141%), «Домашний персонал» (+109%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+92%).

Конкуренция среди соискателей Владимирской области в июне составила 3,8 резюме на вакансию, что меньше, чем месяц назад (4,8).

Кадровый дефицит по-прежнему испытывает «Медицина, фармацевтика». Серьезная нехватка персонала отмечается и на госслужбу, в страхование, инсталляцию и сервис, консультирование – на одну вакансию приходится в лучшем случае одно резюме.

О том, как помочь ребенку определиться с выбором профессии, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: akademichesky.mos.ru